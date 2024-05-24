Karabağlar Belediye Başkanı’ndan uyarı

BirGün EGE

Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, belediye başkan yardımcıları ve yöneticililerin adı kullanılarak, “SMA hastası Gülsima bebeğe yardım” bahanesiyle yapılmak istenen dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. Kendilerini Karabağlar Belediyesi Başkanı Helil Kınay, belediye başkan yardımcıları, üst düzey yöneticiler ye da belediye personeli olarak olarak tanıtan bazı kişi ya da kişilerin, Karabağlar’da yaşayan SMA hastası Gülsima bebek için vatandaşlardan para istedikleri öğrenildi.

Karabağlar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gülsima bebek için valilik onaylı kampanya dışında herhangi bir yardım faaliyeti yürütülmediği hatırlatılarak, “Bu anlamda Karabağlar Belediyesi’nin de yürüttüğü bir yardım kampanyası bulunmamaktadır ve bunun için IBAN verilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tür olaylarla karşılaşmaları halinde durumu derhal emniyete bildirmeleri gerekmekte olup, herhangi bir talepte bulunarak kendilerinden yardım isteyen dolandırıcılara itibar etmemeleri önemli rica olunur” denildi.