Karabağlar'da SECAP çalışması tamamlandı

BirGün/EGE

Karabağlar Belediyesi, 15 aylık çalışmalar sonucunda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlığını tamamladı. Belediye Başkanı Helil Kınay’ın imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi ile başlatılan bu süreç, belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildi ve herhangi bir ek kamu harcaması yapılmadı.

SECAP, Karabağlar’ın enerji verimliliğini artırmayı, yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Plan, sadece bir rapor değil, yerel düzeyde iklim kriziyle mücadelede somut bir yol haritası sunuyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, şehirde halk temelli, bilimsel ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla ilerlediklerini belirterek, afet riski analizlerinin tamamlandığını ve toplumun tüm kesimlerinin afet yönetim süreçlerine dâhil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Kınay, “İklim krizi, afetler ve sosyal adalet bir arada düşünülmeli” diyerek, bu süreçlerin toplumun her bireyini etkilediğini ifade etti.

Karabağlar’daki kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunlarına da dikkat çeken Başkan Kınay, bu süreçlerin halk yararına olacak şekilde devam ettiğini belirtti ve dayanışma ile geleceği inşa ettiklerini vurguladı.