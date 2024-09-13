Karabağlar Yayla Şenlikleri gün sayıyor

BirGün EGE

14 Eylül saat 11.00’de başlayacak Karabağlar Yayla Şenlikleri Karabağlar Yaylası Narlı Kahve’de gerçekleştirilecek.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Menteşemizin 15 bin hektarlık alanına yayılmış olan, ülkemizin çıkılmayıp inilen tek yaylası Karabağlar tescilli tarihi binaları, yurtları, kahveleri ve camileriyle eşsiz doğasını ve zengin kültürünü yaşatıyor. Şehrimizin yerel değerlerini kucağında taşıyan Karabağlar Yaylası’nı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmak da bize düşüyor. Bu görevin hakkını vermek için doğru tarım ve turizm girişimleriyle ekolojik adımlar atacağız; mirasımız olan yaylayı hak ettiği geleceğe taşıyacağız. Daha önce kültür şenlikleri içinde yer alan yayla şenliğimizi ayrı bir şenlik halinde düzenliyoruz. İçeriğini daha zengin ve kaliteli hale getirdik. Şenliğimizde yayla üreticilerimiz, söyleşiler, çocuk etkinlikler de yeri alacak. Halkımızı Yayla Şenliğimize bekliyoruz.”