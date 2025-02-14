Karabağlar’a spor tesisi

BirGün EGE

Karabağlar Belediyesi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımını sürdürdüğü Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatında çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı. Altyapının tamamlandığı projede çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, merkezi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Kınay, “Bu modern tesisle gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve sporseverler için yeni bir merkez oluşturuyoruz” dedi.