Karabağlar’da 1418 kişiye yeni iş imkânı sağlandı

BirGün EGE

Karabağlar Belediyesi tarafından işsizlikle mücadele amacıyla kurulan Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO), açıldığı günden bu yana binlerce kişiye iş imkânı sağladı.

Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli temin etmeye yönelik çalışan ofis, sosyal medya duyuruları, internet sitesi ve belediye binasında düzenlenen toplu iş görüşmeleriyle süreci hızlandırıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Tüm Türkiye’nin temel sorunlarından biri olan işsizliğe Karabağlar’dan çözüm üretmeye çalışıyoruz. BİO aracılığıyla sektör temsilcileriyle Karabağlarlı hemşerilerimizi bir araya getirerek onları eğitimleri, yetenekleri ve firmaların talepleri doğrultusunda uygun işlerle buluşturuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda insanımızın iş sahibi olmasını sağladık. Amacımız her mahallede, her haneye dokunmak. Bunun için elimizden gelenin fazlasını yapmaya kararlıyız” diye konuştu.