Karabağlar’da çocuklar eğlenirken öğreniyor

Mahir KANAAT

Karabağlar Belediyesi, ilçenin farklı semtlerinde yer alan semt merkezlerinde düzenlenen Yaz Okulu, çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Yaz Okulu' katılan 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, kurslarda hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Haftanın 4 günü 09.30 – 16.40 saatleri arasında gerçekleştirilen Yaz Okulu'nda Dekoratif Ahşap Süsleme, Resim Sanatı Eğitimi, Akıl Zeka Oyunları, Satranç, Görsel Sanatlar Atölyesi, Astronomi Havacılık ve Uzay Atölyesi olmak üzere toplam 6 branşta çocuklara kurs veriliyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında özellikle kadınları, gençleri ve çocukları önceleyen projeleri yaşama geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kınay, Yaz Okulu'na katılan çocukların ve ailelerin keyifli ve verimli saatler geçirmesinden memnuniyet duyduklarını da belirterek, “Çocuklarımızın yaz tatilini verimli şekilde geçirmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Karabağlar'da çocukların, gençlerin ve kadınların hayatına dokunmaya devam ediyoruz” dedi.