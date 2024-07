Karabağlar’da çocuklar mutlu

BirGün EGE

Karabağlar Belediyesi, Belediye Başkanı Helil Kınay’ın önderliğinde sosyal belediyecilik anlayışıyla etkinlikler düzenleniyor.

Etkinliklerin belirlenen mahallelerle ortak düzenlendiğini belirten Kınay, etkinliklerin Karabağlar’ın her bir mahallesine ve her bir çocuğuna ulaşmasını istediğini dile getirdi. Başkan Kınay, Karabağlar’daki her çocuğun hayatına dokunacaklarının altını çizdi.