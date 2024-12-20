Karabağlar’da çocuklara uzayla buluşma fırsatı

BirGün EGE

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi, çocukları bilimin heyecan verici dünyasıyla buluşturmak için özel bir projeye imza atıyor. ARISS Projesi kapsamında, 20 öğrenci Uluslararası Uzay İstasyonu ile canlı bağlantı kurarak bir astronotla doğrudan konuşma şansı elde edecek.

Başvuru yapmak isteyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri için son başvuru tarihi 25 Aralık 2024 olarak belirlenirken, seçilen öğrencilerin isimleri ocak ayında açıklanacak. Etkinlik ise 21-27 Nisan 2025 tarihleri arasında belirlenecek bir günde gerçekleştirilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Bu projeyle çocuklarımız, uzaydaki bir astronotla konuşarak hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulacak. Bilimi sevdirmek, çocuklarımızın merakını desteklemek ve onları geleceğin bilim insanları olarak yetiştirmek bizim en büyük hedefimiz. Karabağlar’da bilimle iç içe nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.