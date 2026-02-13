Karabağlar’da hiçbir çocuk yalnız değil

BirGün/EGE

Karabağlar Belediyesi, çocukların güvenli, nitelikli ve ücretsiz ortamlarda gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Oyun Akademilerinin dördüncüsünü Günaltay Mahallesi’nde açtı. Oyunla öğrenme temelli merkez, 3-6 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim ve sosyal gelişim desteği sunacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, oyun akademilerinin yalnızca birer oyun alanı değil; çocuklar, kadınlar ve aileler için güvenli, kapsayıcı ve umut veren sosyal yaşam merkezleri olduğunu vurguladı.

“En çok çocuklar, en çok kadınlar, en çok hayat, en çok dayanışma” anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Kınay, Karabağlar’da hiçbir çocuğun, ve ailenin kendini yalnız hissetmeyeceğini vurgulayarak, önümüzdeki aylarda yeni oyun akademilerinin de açılacağını müjdeledi. Kısıtlı imkânlara rağmen belediye çalışanlarının özverili emeğiyle bu merkezlerin hayata geçirildiğini dile getiren Başkan Kınay, dayanışma ruhunun Karabağlar’dan İzmir’e ve tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni etti.

3-6 yaş arası çocuklara yönelik olarak hizmet verecek merkezde toplam 60 çocuk, sabahçı ve öğlenci olmak üzere haftanın 5 günü iki grup halinde eğitim alacak. Alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı akademide oyunla öğrenme etkinlikleri, sosyal gelişim desteği ve çeşitli aktiviteler tamamen ücretsiz sunulacak.