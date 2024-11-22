Karabağlar’da Kadın Emeği Pazarı açıldı

BirGün EGE

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, seçim dönemi vaatlerinden birini daha yerine getirerek, ‘Kadın Emeği Pazarı’nın açılışını yaptı. Başkan Kınay, “Karabağlar’da kadının eli var” diyerek kadın üreticilere ve emekçilere olan desteğini yineledi. Bozyaka Kapalı Pazaryeri’nde gerçekleştirilen açılışta yerel üreticiler, el yapımı gıda ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerini sergilerken, vatandaşlar da kadınların emeğiyle hazırlanan ürünleri satın alma fırsatı buldu.

Kadın girişimcileri daha fazla desteklemek için benzer etkinliklerin devam edeceğini belirten Başkan Kınay, kadınların iş gücüne katılımının artırılması ve ekonomik bağımsızlıklarının sağlanması amacıyla böyle bir pazarın hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Başkan Kınay, kadınların toplumsal hayattaki yerini güçlendirmek için yapılan bu tür organizasyonların, hem üretici kadınların hem de yerel ekonominin gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Bozyaka Pazaryeri’nin ardından 27 Kasım’da Kibar Pazaryeri’nde ikincisi düzenlenecek ‘Kadın Emeği Pazarı’na da tüm üretici kadınları ve vatandaşları davet eden Başkan Kınay, “Kadınlarımızın emekleri bizler için çok değerli. Karabağlar’da kadınların her alanda daha güçlü olmasını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.