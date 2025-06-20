Karabağlar’da sanat dolu günler

BirGün EGE

Karabağlar Belediyesi’nin sanat kurslarına katılan kursiyerlerin çalışmaları Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen Seramik Kursu Yıl Sonu Sergisi’nde sanatseverlerle buluştu. Kursiyerlerin titizlikle hazırladığı çalışmalar ilgi görürken, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da sergiyi gezerek emeği geçen kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik etti.

Performans Günleri kapsamında ayrıca Gitar ve Bağlama Kursiyerleri Yıl Sonu Gösterisi de gerçekleştirildi. Katılımcılar, kursiyerlerin seslendirdiği melodilere eşlik ederek müzik dolu bir gece yaşadı. Gösteri beğeni ve alkışlarla son buldu.

Geceye katılarak sanatın Karabağlar’da birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Üreten, öğrenen ve paylaşan tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Karabağlar’da her nota, dayanışmanın ve umudun sesi oluyor. Sanatla büyümeye, birlikte güçlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.