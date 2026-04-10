Karaburun'da kıyı yapısını bozan merdiven gizlendi

Halil ERTUNÇ

İzmir’in Karaburun ilçesinin Saip Mahallesi Saipaltı Mevkii'nde Mimas Port Apart Hotel inşaatı sırasında, denize ulaşımı sağlamak amacıyla yapılan merdiven kanalı, hem çevresel hem de hukuki açıdan büyük tartışmalara yol açtı. Güçlü Aydın Kooperatifi tarafından inşa edilen apart otel, kıyı yapısına izinsiz müdahale ederek doğal arazi yapısını bozdu ve bölgedeki ekosistem üzerinde olumsuz etkiler bıraktı.

Sualtı Araştırmaları Derneği, Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatifi, söz konusu merdivenin inşa edilmesinin Kıyı Kanunu’na aykırı olduğunu vurgulayarak, doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesinin büyük sorun teşkil ettiğini belirtti. Akdeniz Foku gibi koruma altındaki türlerin yaşam alanlarını tehdit eden bu tür müdahalelerin engellenmesi gerektiği ifade edildi.

Yapılan incelemeler, inşaatın doğaya büyük zarar verdiğini gözler önüne serdi. Merdivenin kaldırılması için ilk adımlar atılmış olsa da, Karaburun Milli Emlak Müdürlüğü’nün 3 Aralık 2025 tarihli tutanağında, merdivenin kaldırıldığına dair bir belge tutuldu. Ancak, 11 Mart 2026 tarihinde yapılan yeni bir gözlemde, merdivenin sadece taş ve toprakla örtülüp gizlendiği, aslında kaldırılmadığı tespit edildi. Bu durum, merdivenin ilerleyen zamanlarda tekrar açılma ihtimalini gündeme getirdi. Yaşam savunucuları, söz konusu yapının derhal kapatılmasını ve tüm yapılaşmanın doğal ekosistemle uyumlu hale getirilmesini talep etti.

KIYI KANUNUNA AYKIRI YAPILAŞMA

Saipaltı Mevkii'ndeki merdivenin inşası, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na aykırı şekilde kıyı yapısının değiştirilmesine yol açtı. Yapılan kazı, dolgu ve yol açma faaliyetleri, bölgedeki deniz çayırları ve Akdeniz Foku gibi koruma altındaki türlerin yaşam alanlarının tahrip olmasına sebep oldu. Bu yapılaşmanın, Karaburun Yarımadası’ndaki ekosistemi tehdit ettiği ve biyolojik çeşitliliği tehlikeye attığı vurgulandı. Yaşam savunucuları, söz konusu merdivenin derhal kapatılmasını ve ekosistemin korunması için gerekli adımların atılmasını talep etti. Bölgedeki doğal yaşam alanlarının korunması ve kıyı yapısının eski haline getirilmesi için yerel yönetimlerin ve ilgili birimlerin hızla harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Karaburun Yerel Fok Komitesi’ne gelen ihbarla, Saipaltı Mevkii’ndeki Mimas Port Apart Hotel inşaatında, izinsiz merdiven inşaatı yapıldığı tespit edildi. 28 Kasım 2025 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölgedeki yapıyı yerinde inceledi. 3 Aralık 2025 tarihinde Karaburun Milli Emlak Müdürlüğü, merdivenin kaldırıldığını tutanak altına aldı. Ancak, 11 Mart 2026 tarihinde yapılan gözlemler, merdivenin sadece gizlendiğini ve hâl yerinde durduğunu ortaya koydu. Yaşam savunucuları, yasal olmayan yapılaşmanın engellenmesi ve doğal yaşam alanlarının korunması için acil müdahale yapılması gerektiğini belirtti.