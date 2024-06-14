Karaburun Sarpıncık’ta sonunda doğa kazandı

BirGün EGE

Karaburun Hasseki - Sarpıncık köyleri bölgesinde bulunan 13 RES tribününe ilave olarak yapılmak istenen “Yardımcı Kaynak Sarpıncık GES projesi” için ÇED Halkın Bilgilendirme ve Katılım Toplantısı, doğaseverlerin kararlılığıyla yaptırılmadı.

Karaburun Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayyar Kırman, “Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Üretimine karşı değiliz, yanlış uygulamalar ile doğamıza daha fazla zarar verilmesine karşıyız” dedi.

Kırman, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “Projenin uygulanması durumunda bölgede bitme aşamasında olan hayvancılık yok olacak.”

İstanbul’dan doğal hayat için Karaburun’a geldiğini söyleyen Yıldız Oruçoğlu Vidinliler, “Yarımadanın doğal kalmasından yanayım. Buranın keçisini, arısını, nergisini severek geldik. Havamıza suyumuza dokunmayın, diyoruz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ömer Erciyes ise, Karaburun’un koruma bölgesi olmasına rağmen mera ve zeytinlik alanlarının RES ve GES’lerle kaplandığını söyledi.

Sarpıncık köylüleri de “Zeytin ağaçlarımız kaç yıldır ürün vermiyor” sözleriyle, yeri doğru seçilmeyen projelerin hayatlarına olumsuz yansımalarını anlattılar.