Karaburun’da bitki örtüsü RES ve GES

Aycan KARADAĞ

Yıllardır rüzgâr enerji santralları (RES) istilasına maruz kalan İzmir’in doğa harikası ilçesi Karaburun şimdi de güneş enerji santrallarıyla (GES) mücadele ediyor. Öres Elektrik Üretim A.Ş. isimli şirket, Parlak Mahallesi’nde GES projesi yapmak için harekete geçti. Halk daha önce de projeye karşı tepki gösterdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için bugün inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) toplantısı yapacağını duyurdu.

Karaburun yüzölçümünün yüzde 89’u 6 proje sahası olarak RES firmalarına tahsisli durumda. Parlak Mahallesi’nde yapılması planlanan GES girişimi ise bir felaketin başlangıcı durumunda. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik sonucunda “Birleşik Elektrik Üretim Tesisi” adında RES’lere tahsis edilen alanlarda kalan boşluklara GES projeleri yapılabilecek. Kentsel SİT statüsüyle koruma altındaki Sazak Köyü’ne bitişik ve aynı zamanda mera vasfındaki alanda kurulması planlanan GES projesine ise yurttaşlar tepki gösterdi. Öte yandan proje için 9 Mayıs 2022 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı, bölge halkının tepkileri sonrası gerçekleşmedi.

‘İSTEMİYORUZ’

Parlak Mahallesi Muhtarı Kadriye Gültekin, “Bölgenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık” dedi ve ekledi: “Parlak ve Badembükü ovalarında mandalina, nergis, nar, kayısı ve kiraz yetiştiriciliği yapılıyor. Proje, alana zarar verecek. Yarımadada RES proje sahaları genel olarak mera, tarım ve orman alanlarının üzerinde yer alıyor. Bu yatırımlar tarım ve hayvancılığı olumsuz etkiliyor. Alandaki kadimden beri kullanılan tescilli meralar, zeytinlik ve rüzgâr enerjisi santralları için tahsis edilmesi sebebiyle daraltıldı. Yapılacak olan İDK toplantısında projenin ÇED sürecinin durdurulması ve iptal edilmesini Parlak Mahallesi halkı olarak istiyoruz” dedi.

Karaburun Sivil İnisiyatif ve Karaburun Yerel Fok Komitesi’nden ortak yapılan açıklamada ise şu görüşlere yer verildi: “2019 yılında kentsel SİT alanı ilan edilen Sazak Köyü, Öres Elektrik A.Ş.’nin Salman RES ve GES projesi bağlantı yolları üzerinde. Salman RES türbinlerinin bozduğu siluet, şimdi GES projesiyle kültürel mirasa zarar verecek. Kentsel SİT alanı ilan edilmiş Sazak Köyü’nde koruma amaçlı imar planları yapılmadan alan çevresine yatırım onayları verilmesi, yerel yönetim ve kamu kurumlarının ne kadar iletişim içinde olduğunun somut göstergesi. Parlak Mahallesi sınırları içinde yapılması planlanan Salman GES proje alanında; uluslararası ve ulusal ölçekte koruma altına alınan bitki, sürüngen, memeli ve kuş türleri mevcut. Tüm bu canlı türleri zarar görecek. Ayrıca GES projesi, konumu itibarı ile kuşlar için önemli tali göç yollarının üzerinde bulunuyor.”