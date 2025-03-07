​​​​​​​Karaburun’da köylüler GES projesine itiraz etti

BirGün EGE

İzmir Karaburun’da Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde bulunan Küçükbahçe köyü yakınlarında açılmak istenen Güneş Enerji Santralı (GES) projesine itiraz edildi. Köylüler meralarının üzerine kurulmak istenen GES’lerin hayvancılığı bitireceğini söylüyor.

RES şirketleri tarafından adeta istila edilen Karaburun, birkaç yıldır da boş kalan meralara yapılmak istenen GES projeleri ile gündemde. 14 Mart 2019 tarihli ve 823 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilen Karaburun, bu tarihten sonra çevresel anlamda sorunların azaldığı bir yer olmayı umarken, aksine var olan sorunların çeşitlenerek katlandığı bir yer haline geldi.

Bölgedeki GES projelerinden birisi olan Karaburun Depolamalı Güneş Enerjisi Santralı ve Elektrik Depolama Tesisi projesinin ÇED nihai kararı 26 Şubat 2025 tarihinde İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü web sayfasından duyuruldu.

KORUMA ALTINDA TÜRLER VAR

Küçükbahçe, Parlak, Merkez, İskele ve Anbarseki muhtarlıkları yaşam alanlarına olumsuz etkileri gerekçesiyle projeye itiraz ederken, projenin nihai raporuna yönelik Karaburun Yerel Fok Komitesi ve Karaburun Sivil İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, projenin önerildiği alanın ÖÇKB içerisinde olduğunun belirtildi. Alanda uluslararası anlaşmalarca (BERN, CITIES, IUCN gibi) korunan türler, flora ve fauna varlığının bulunduğu kaydedildi.

Proje alanına en yakını 100 metre uzaklıkta olmak üzere yerleşim yerlerinin bulunduğunun altının çizildiği açıklamada, projenin mera alanı üzerinde kaldığına vurgu yapılarak, “DGES projesi, Karaburun-Ildırı ÖÇKB kararı öncesi verilen yenilenebilir enerji lisans sahaları içerisinde değil. Projeye ilişkin ön lisans kararı Özel Çevre Koruma Bölgesi ilanından sonra verildi. Küçükbahçe’nin tarihine, kültürüne, merasına, tarım ve yaşam alanlarına zarar verecek, koruma bölgesinde binlerce yılda oluşan bitki örtüsü ve habitat alanlarının tahribatına neden olacak bu yıkım projesine izin verilmemeli” ifadelerine yer verildi.

Projeden etkilenecek köylerden Küçükbahçe Köyü Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen de projenin bölgedeki hayvancılık ve tarımsal faaliyetleri bitme noktasına getireceğini dile getirdi. Dağdelen; “Küçükbahçe Mahallemizin değerli habitatı, meraları, zeytin ve narenciye ağaçları kısaca tarım alanları ve su kaynakları etrafımızı devasa aynalar gibi çevreleyen GES ve RES projeleri ile tehdit altında. Küçükbahçeliler olarak DGES projesine razı değiliz” dedi.

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NE OLMUŞTU?

ÇED süreci 19 Şubat 2024 tarihinde başlayan DGES projesi ile ilgili Karaburun Yerel Fok Komitesi tarafından Proje ÇED raporuna ilişkin Yarımadada çalışmalar yürüten farklı disiplinlerden uzmanların görüşleri alınarak bir değerlendirme ve itiraz raporu hazırlanmıştı. Ayrıca Küçükbahçe Muhtarlığı da projeye itirazlara dair toplanan imzaları ilgili birimlere göndermişti. Şirketin 3 Eylül 2024 tarihinde yapmak istediği ÇED Raporu Halkın katılımı toplantısı yurttaşlarca yaptırılmamıştı.