Karaburun’da sanat, doğa dayanışma bir arada

BirGün EGE

2. Karaburun Sanat Kampı, 15-16-17 Ağustos’ta başlıyor. Kamp, sanatın dönüştürücü gücüne inanan yazarları, şairleri, müzisyenleri, sinemacıları ve sanatseverleri buluşturuyor. Kamp ekonomik krizlerin, toplumsal baskıların ve kültürel daralmaların içinde sanatın nasıl bir nefes, nasıl bir direniş alanı olabileceğini birlikte düşünmek, konuşmak ve üretmek için yola çıkıyor. Kamp, sadece bir sanat etkinliği değil; aynı zamanda dayanışma, düşünme ve birlikte üretme alanı olarak tasarlandı.

Protokolsüz, sivil bir ruhla, doğayla uyum içinde gerçekleştirilen kampta bu yıl Yazar Latife Tekin, Şair Haydar Ergülen, Boğaziçi Caz Korosu kurucusu Masis Aram Gözbek, Gazeteci-yazar Barış İnce, Yazar Zeynep Altıok ve şair-yazar Eren Aysan var.

Koordinatör Aylin Yılmazer, “Kamp Ege uygarlıklarının okul anlayışı mirasını taşıyan, zeytin ağaçlarının gölgesinde buluşan sanatçıların ve sanatseverlerin iletişim ve etkileşimde olacakları kolektif bir proje. Bizimle birlikte olacak sanatçı dostlarımız ve sanatseverlerle üç gün boyunca söyleşi, atölye, konser, film gösterimleri gerçekleştireceğimiz sanat kampımızda çocuklar için de atölyeler yer alacak ve ağırlıkla ‘Dar Çağda Sanat’ teması işlenecek” dedi.