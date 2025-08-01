Karaburun’da üç gün boyunca tiyatro şöleni

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl büyük beğeni toplayan tiyatro etkinliğinin ikincisini bu yıl da yine Karaburun’un farklı noktalarında sanatseverlerle buluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları’nın “3 Gün 3 Tiyatro” etkinliği, sanatın birleştirici gücünü Karaburun’a taşıyacak. Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, 1-2-3 Ağustos tarihlerinde üç gün boyunca üç farklı sahnede, üç köy tiyatrosunu izleyiciyle bir araya getiriyor.

İlk buluşma bugün saat 20.00’de Küçükbahçe Mahallesi’nde gerçekleşecek. İZBB Dikili Bademli Köy Tiyatrosu’nun sahneleyeceği ‘Her İşin Başı Zeytin’ adlı oyun, izleyicileri hem düşündürecek hem de üretim kültürüne, emeğe ve doğaya dair farkındalık yaratacak.

Yarın saat 20.00’de Mordoğan İskele’de yaşanacak. Denizin kıyısında dalga sesleri eşliğinde ‘Plajda Tiyatro’ deneyimi sunulacak. İZBB Foça Yenibağarası Köy Tiyatrosu, ‘Canım Doktor’ adlı oyunuyla sahne alacak. 3 günlük tiyatro şöleninin finali ise 3 Ağustos akşamı Karaburun Merkez’de gerçekleşecek. Saat 20.00’de başlayacak gösteride, İZBB Ödemiş Konaklı Kadın Tiyatrosu, ‘Bir Zamanlar’ adlı oyunuyla sahnede olacak.