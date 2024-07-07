Karanlığın içinden

Eğitimden yargıya toplumsal yapımızım temelden sarsıldığı şu günlerde tarihimizin karanlık sayfalarını oluşturan insanlığa karşı suçları anımsatarak, bunların sanatımıza yansımasına göz atmakta yarar var.

Sivas Madımak katliamından bu yana 31 yıl geçmiş. Her yıl olduğu gibi bu yıl da o günleri anımsar, yitirdiğimiz canları anarken, bir kez daha gördük ki hiçbir şey geride kalmış değil. Gerici ideoloji, Sivas’ı ve diğer katliamların ‘insanlığa karşı suç’ olduğunu kabul etmeyip, bu suçları ‘adi suç’ olarak tanımlayarak, toplumsal algıyı etkilemeye çalışıyor. Suçluların büyük bir bölümü zaman aşımı gerekçesiyle cezasız kalıp, bir bölümü de ‘insanlığa karşı suç’tan beraat ettirilirken, ayrımcılık ve ‘linç kültürü’ toplumun kılcal damarlarına pompalanıyor. Bununla da yetinmeyen siyasal iktidar ‘eğitim sisteminde reform’ palavrasıyla gençlerimizin geleceğini karartmaya kararlı görünüyor.

Toplumun geleceğini var edecek genç kuşakları dinci bir ideoloji ile donatarak, laik kültürümüzü yok etmeyi hedefleyenler bilimsel aklın gereklerinden uzak bir ‘müfredat’ı adım adım oluşturmakta. “İnsanın fıtri özelliklerini koruma ve geliştirme”yi amaçlıyormuş bu yeni müfredat. Matematik, fizik ve sanat derslerinin azaltılırken, öğrencilerin 4. sınıftan 12. sınıfa kadar aldığı temel derslerin önemli bir kısmını ‘Din ve Ahlak Bilgisi’nin oluşturması, ÇEDES adını verdikleri proje ile dinci dernek ve vakıfların eğitim sisteminde belirleyici hale getirilmesi, öğrencilerin topluca camilere taşınması, okullara imam atanması, bir Akademi kurarak öğretmenler üzerinde baskı uygulanması yoluyla “kindar ve dindar nesiller yetiştirme” hedefine adım adım, yaklaşılmakta.

Bu ortamda bilim ve sanat insanlarına düşen görev, toplumsal belleği canlı tutacak çalışmalar yapmak, yakın tarihimizle yüzleşmeyi sağlayacak ürünler vermek olmalı. Madımak Oteli’nin bir bellek müzesine dönüştürülmesinin siyasal iktidar tarafından kabul görmemesi üzerine sivil toplum örnek bir çalışmayı hayata geçirdi. “Madımak Katliamı Hafıza Merkezi”ni ziyaret etmenizi öneririm (www.madimak.org). Ozan Çavdar’ın İletişim Yayınlarından çıkan “Sivas Katliamı: Yas ve Bellek” kitabı da genç kuşaklar için yararlı bir kaynak yayın. Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Kolektif Hafıza Çalışma Grubu tarafından dijital ortamda açılan “Tarihsel Adalet için Bellek Müzesi”nde de 12 Eylül 1980 darbesi sürecinde işlenmiş insanlığa karşı suçlara ilişkin belge ve görüntüler yer alıyor (www.bellekmuzesi.org). Laikliği savundukları için katledilen Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Turan Dursun gibi aydınlar unutulmamalı. Uğur Mumcu’nun “Laiklik ilkesi, dinsel inanç özgürlüğünün başlıca güvencesidir. Bu güvence bir yandan dini inanç özgürlüğünü korurken, öte yandan da din duygularının siyasal amaçlarla kullanılmasını engeller” sözü de…

AYDIN SORUMLULUĞU

Hafta başında (2 Temmuz) Sivas katliamında yaşamlarını yitiren 33 aydını andık, dün de (6 Temmuz) katliamın tanıklarından büyük yazar Aziz Nesin’i. Yaşamı boyunca bireyin ve toplumun özgürlüğü için savaşmış, toplumsal sorumluluğunu bir an bile unutmamış bir aydındı. Aydınlar Dilekçesi davasında birlikte yargılanmış olmaktan gurur duyduğum bu yürekli insanı genç kuşaklara yeterince tanıtabiliyor muyuz acaba? Yalnızca Aziz ağabeyi değil, Sivas’ta yitirdiğimiz değerli yazar ve ozanlardan Asım Bezirci’yi, Metin Altıok’u, Behçet Aysan’ı, Hasret Gültekin’i, Nesimi Çimen’i, Muhlis Akarsu’yu, Asaf Koçak’ı, Uğur Kaynar’ı bugün kaç kişi anımsıyor. Onları ve yapıtlarını genç kuşaklara tanıtmak aydın sorumluluğu gereğidir.

Değerli yazarlarımızdan İnci Aral’ın “Kan Günleri ve Nar Ağrısı” kitabında yer alan “Toplumsal Bellek ve Edebiyat” başlıklı yazısında Alman ve Macar yazarlarla birlikte katıldığı bir panelde genç bir Alman yazarın “Almanya faşizm dönemiyle yüzleşmekten vaz mı geçiyor; dünyada yaşanan utanç verici olayları unutacak mıyız?” diye sorduğunu anımsatarak, “Günümüz edebiyatının hangi incelikli yönlendirmelerle kontrol altına alındığını, yazarın nasıl körleştirildiğini, dahası metalaştırılıp ünlü suretlere dönüştürüldüğünü görmek zorundayız. Yazarı zararsız hale getirmek hileli bir politik tutum değil mi? Ne de olsa, politikasızlığın da politik olduğunu unutmamak gerekiyor”diyor. Katılmamak elde mi?

Bu sorumluluğu duyan pek çok yazar yakın tarihimizdeki ‘insanlığa karşı suçlar’ı konu aldı. Yalnızca Cumhuriyet döneminde yaşananlar üzerinde odaklanırsak, Orhan Gazi Ertekin’in “Maraş Katliamı: Vahşet, Direniş ve İşkence”, Orhan Tüleylioğlu’nun “Kahramanmaraş Katliamı”, Hüseyin Torun’un “Tarihe Geçen Kara Bir Leke: Maraş Katliamı”, Salman Nurhak’ın “Tanıkların Diliyle Maraş Katliamı”, Aziz Tunç’un “Maraş Kıyımı- Tarihsel Arka Planı ve Anatomisi” ile “Beni Sen Öldür – Maraş 78” kitapları, Fikret Güneş’in “Kırkların Direnişi – Yaşayanların Tanıklığıyla Çorum Olayları”, Ozan Çavdar’ın “Sivas Katliamı – Yas ve Bellek”, Murtaza Demir’in “Ateş-i Aşk – Sivas Katliamının Gerçek Hikayesi”, Lütfi Kaleli’nin “Sivas Katliamı ve Şeriat”, Orhan Tüleylioğlu’nun Yüreklerimiz Hala Yangın Yeri: 2 Temmuz 1993” ve “Merdivende Üç Şair”i ilk akla gelenler. Öner Yağcı, Sivas katliamını konu alan kitapların sayısının 60’ı geçtiğini söylüyor. Çoğunluğunu Sivas’ta yitirdiğimiz yazarlar, şairler hakkında yazılmış kitaplar oluşturuyor. Zeynep Altıok Akatlı ve Eren Aysan babalarına ilişkin kitaplarının yanı sıra Sivas katliamına ilişkin “25 Yıllık Ağıt – Unutamadımaklımda: Sivas Katliamının 30.Yılı” kitabı değerli bir çalışma.

ŞEYTANMİNARELERİ VE YAĞMUR ÇİSELİYOR

Romancılarımız da tarihin utanç sayfalarıyla yüzleşmekten geri durmadı: İnci Aral’ın Maraş Katliamı’nı konu alan “Kıran Resimleri”, Faruk Demir’in “Maraş Maraş”ı, Gazi Eke’nin “Yaz Mevsiminde Katliam ve Direniş – 1980 Çorum”, Sivas katliamı üstüne Fatih Atila’nın “Ölü Canlar”, Burhan Günel’in “Ateş ve Kuğu” ve Hidayet Karakuş’un “Şeytanminareleri… Mutlak unuttuklarım da vardır, affola…

Son günlerde “Şeytanminareleri”ni yeniden okudum. Hidayet Karakuş’un yalın olduğu kadar zengin diline bir kez daha hayran oldum. Dönemin acısını, çantasında şeytan minareleri ile dolaşan yaşlı bir beybabanın, bir masalcının anlatımı ile yansıtan roman, karakterlerinin iç dünyaları ile toplumsal ortamdaki şiddeti buluştururken, insanlığın en yüce ve en zavallı yanlarına ışık tutuyor. 2010 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı ile Dil Derneği Ömer Asım Ersoy Roman Ödülünü kazanması boşuna değil. Roman, Madımak’ta yakılan aydınlardan bir kaçını adları ile anıyor, ama ana roman kahramanları kurmaca.

Osman Balcıgil’in yeni çıkan kitabı “Yağmur Çiseliyor” ise belgeselle kurmacayı buluşturan bir roman. 1980 Çorum katliamının arka planındaki siyasi ortamı, CIA tarafından planlanıp, Türk kontrgerillası tarafından uygulamaya konulan, iç karışıklık -mümkünse iç savaş- çıkartarak bir askeri darbeye öncülük etmesi için tasarlanmış bir tezgah… Gerçek yaşam öykülerine dayanan romanlarıyla tanınan Balcıgil, bu kez gerçek bir olayın anatomisi ile karşımıza geliyor. İbretle okunması gereken bir kitap.

İnsanlığa karşı suçlar, diğer sanat dallarında da ele alındı, sınırlı da olsa. Sivas katliamını tiyatro sahnesine taşıyan Genco Erkal’ın “Sivas’93”ü tiyatro tarihimizin yüz akı oyunlar arasında. Sinemamızda ‘yüzleşme’ öyküleri çok sınırlı. Daha çok belgeseller öne çıkıyor: Çorum katliamı üstüne Orhun Bora Çetin’in “Kabuk”, 1993 Sivas katliamı üstüne Soner Yalçın’ın “Menekşe’den Önce”. Kurmaca filmler olarak, Çorum katliamı sonrası İstanbul’a göç eden bir Alevi ailenin öyküsünde ayrımcılık / ötekileştirme temasını başarıyla işleyen Haluk Ünal’ın “Saklı Hayatlar” adlı filmi ile Ulaş Bahadır’ın “Madımak: Carina’nın Günlüğü”nü anımsıyorum. Bu yıl, yapımcılığını Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonunun üstlendiği, Ümit Kıvanç’ın yönettiği Madımak Katliamı ve öncesini konu alan “Çok Kötü Bir Şey Oldu” adlı belgesel bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışma olarak tarihe geçiyor.