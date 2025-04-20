‘Karaparayla banka aldılar’

8 Şubat 2022’de KKTC’de öldürülen yasadışı bahis baronu Halil Falyalı’nın finans müdürü ve cinayet şüphelisi Cemil Önal, kaçtığı Hollanda’da 16 ay önce yakalanmıştı. Hollanda ve ABD istihbaratına 120 sayfa ifade vererek itirafçı olan Cemil Önal serbest bırakılmıştı. Cemil Önal, Bugün Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayşemden Akın’a konuştu. Halil Falyalı’nın şantaj arşivinden, yasadışı bahis baronunun siyasi bağlantılarına kadar çok sayıda iddiada bulundu.

KARAPARA TRAFİĞİNİ ANLATTI

Cemil Önal ayrıca yasadışı bahisten elde edilen kara paranın trafiğini de anlattı. Latin Amerika’daki şirketlerden, Güney Kıbrıs’a oradan KKTC’ye paranın getirildiğini öne sürdü. Ayrıca Türkiye’deki döviz bürolarından paraların nasıl transfer edildiğini anlattı. Avrupa’daki yasadışı bahis parasıyla ilgili iddiaları da çok dikkat çekiciydi.

Cemil Onal

Cemil Önal’ın iddialarına göre;

“Avrupa’da toplanan yasadışı bahis paraları Belarus’a oradan Dubai’ye ve Güney Kıbrıs’a transfer ediliyordu. Burada karşımıza Mustafa Egemen Şener ismi çıkıyor. Mustafa Egemen Şener, Stantoto Betting’in sahibiydi. Aynı zamanda Belarus’un başkenti Minsk’teki H Casino’nun yasal sahibi olarak görünüyor. Cemil Önal’a göre; bu casinoda Halil Falyalı ile ortak. H Casino kısa sürede ülkenin en büyük kumarhanesi oldu. Bunun nedeni yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasıydı. Cemil Önal’a göre; Avrupa’dan elde edilen yasadışı bahis gelirleri, H Casino üzerinden aklanarak Dubai’ye ve Kıbrıs’a transfer ediliyor. Mustafa Egemen Şener, Belarus’taki H Casino dışında Minsk’te başka otellerde de kumarhaneler işletiyor, Gürcistan’da iki şirket kurdu. Mustafa Egemen Şener, Halil Falyalı’nın yasadışı bahis imparatorluğunun önemli bir parçası.

PAYFİX DAVASINDA AYNI İSİMLER VAR

Mustafa Egemen Şener ismi ile Falyalı hakkında iddialar Türkiye’deki çok önemli bir davaya bağlanıyor. Elektronik ödeme kuruluşu Payfix hakkında Mart 2024’te dava açılmıştı. İddianamede Payfix’in Halil Falyalı’nın yasadışı bahis paralarının transferi için kurulduğu iddia ediliyordu.

Bu davanın ayrıntılarını Murat Ağırel, Cumhuriyet Gazetesi’nde “Kim bu milyarlarca liralık çarkı döndürenler” başlıklı 4 bölümlük yazı dizisinde anlattı.

Erkan Kork

Payfix’in sahibi Erkan Kork’un bir numaralı sanık olduğu davanın iddianamesinde Cemil Önal’ın iddialarında bahsettiği Mustafa Egemen Şener’in adı da defalarca geçiyor. Erkan Kork ve diğer sanıklara Mustafa Egemen Şener ve Halil Falyalı’yı tanıyıp tanımadıkları soruluyor. Hepsi tanımadıklarını savunuyor.

İddianamede çok detaylı ifadeleri yer alan gizli tanıklar Ihlamur ve Cesur, Payfix’in gerçek sahiplerinin Halil Falyalı ve Mustafa Egemen Şener olduğunu iddia ediyor. “Erkan Kork bu şahıslarla bağlantılıdır ve bu şahıslar adına Payfix şirketini yönetir” diyorlar. Bu iddiaların gizli tanıklara ait olduğunun ve delil elde edilmediği sürece bir kanıt olmayacağının altını çizelim. Gazeteci Erk Acarer de bir YouTube videosunda Mustafa Egemen Şener’in Payfix sistemini kullandığını anlatmıştı. Sorgularda şüphelilere bu iddia da soruluyor.

Şimdi itirafçı Cemil Önal’ın itirafları da bu iddiaları destekliyor. Payfix iddianamesinde çok dikkat çekici, skandal bir iddia yer alıyor.

‘BANKA ALIP KARAPARA AKLADILAR’

Payfix, 2023 yılında İsrailli Tarshish Hopaailim Holding’den BankPozitif’i satın aldı.

MASAK raporunda ve iddianamede şu tespit yapıldı: “Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin 13 Eylül 2023 tarihli devrine ilişkin olarak 24 Ağustos 2023-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Erkan Kork ve PayFix hesaplarından Bank Hapoalim BM hesabına toplam 718 milyon 485 bin TL gönderildiği halde devir tarihi olan 13 Eylül 2023’de Bank Hapoailm BM hesabından, Erkan Kork ve PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hesaplarına 731 milyon 407 bin 172 TL tutarında 27 milyon 251 bin 249 dolar ve Tarshish Hapoalim Holdings and İn. hesabından Erkan Kork hesabına 27 milyon 301 bin TL tutarında 1 milyon 17 bin 199 dolar swift paranın geri gönderilmesi hususlarının mahiyeti anlaşılamamakla beraber, dikkat çekici ve izaha muhtaç olduğu belirtilmiştir."

Yani MASAK ve savcılık, bankanın satın alındığı paranın, birkaç gün içinde Erkan Kork’a geri döndüğünü tespit etmiş. Yani; Türkiye’de bir bankanın kara para ile alındığı ve paranın aklandığı öne sürülüyordu.

İddianamede bunlar anlatıldıktan sonra Erkan Kork’a şöyle soruldu:

“Bankpozitif’in hissedarı ve bağlantılı firmalar olan Bank Hapoalim BM ve Tarshih Hapoalim Holdings and İn. isimli şirketlerin hesaplarından satın alma tarihinde sizin ve PayFix şirketinin hesaplarına daha yüksek miktarda paranın geri gönderilmesinin sebebi nedir? Açıklayınız…

‘KREDİ KAPATMAK İÇİN GÖNDERMİŞTİM’

Erkan Kork, bu soruya şöyle yanıt verdi: “Sözleşmeye göre alıcı taraf PayFix ve Erkan Kork devir gününe kadar BankPozitif’in Bank Hapoalim ve diğer kredi alınan bankalara olan kredi finansmanlarının kapatılması aracılığıyla Bank Pozitif’e bu kredilerin tutarı kadar yaklaşık 27 milyon 250 bin dolar para gönderildi. Bu paralar Bank Hapoalim hesaplarında bekletildi. 13 Eylül 2023 tarihinde resmi devir gerçekleşince Payfix ve Erkan Kork tarafından yani benim tarafımdan ağustos ve eylül aylarında gönderilen tutarlar aynı şekilde sözleşmeye uygun olarak Payfix ve benim hesaplarıma aktarılmış ve Bank Pozitif’de bu hesaplarda yer almaktadır. Bu tutarların mülkiyeti Payfix’e ve bana aittir. Bu tutarlar banka devir işlemleri için geçici bir süre kredi kapamalarını sağlamak amacıyla gönderilmiş ve tekrar Payfix’e ve bana ait olmuştur.”

Ancak emniyet birimleri ve savcılık bu açıklamaları yeterli bulmadı.

Yani iddialar doğruysa Halil Falyalı ve Mustafa Egemen Şener’in yasadışı bahisten elde ettikleri kara parayla Türkiye’de bir banka satın alındı. Elbette bakın satın almak kolay değil. İstihbarat birimlerinin yanı sıra Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi çok sayıda kuruluştan izinler, lisanslar almak gerekiyor. Yani Erkan Kork yasadışı bahis ve kara para suçlamalarıyla soruşturulurken tek başına banka satın almış olamaz. Siyasetten ve bürokrasiden çok derin bağlantıları olmak zorunda. Bu noktada Erkan Kork’un skandal BDDK düğününde BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın’a takı taktığı görüntüleri yayınladığımızı da hatırlamalıyız.

Erkan Kork, BDDK Müdürü’nün düğününde takı takmıştı.

Ancak soruşturmalar ve davalar, Erkan Kork ile sınırlı kalıyor. Aslında onun arkasında ve perde arkasında bulunan suçluların da tespit edilmesi ve yargılanması gerekiyor.