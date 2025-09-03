Karar anı yaklaşırken muhalefet ne yapacak?

Türkiye’nin aylardır üzerinde konuştuğu süreç, bundan 11 ay önce Devlet Bahçeli’nin DEM’lilerle el sıkışmasıyla başladı. Erdoğan’ın desteğiyle güç buldu, Öcalan’ın çağrısıyla ilerledi. Merkezine ülkenin en önemli sorununu çözmeyi alan süreç, bugün itibarıyla İmralı Heyeti ve Komisyon eliyle sürdürülüyor.

Özellikle İsrail’in Gazze’de yaptıklarına ve Suriye’de yaşanan gelişmelere bakınca meselenin Bahçeli ve Erdoğan’ın aklından çıkmadığı daha net anlaşılıyor. Bahçeli ve Erdoğan esas olarak, yeni durumda iktidarlarını nasıl koruyacaklarının hesabını öne alarak hareket ettiler ve formülü buna göre oluşturdular.

FRAGMANI YETTİ!

Erdoğan’ın sürekli Ortadoğu’da ‘Türk, Arap ve Kürt İttifakı’ndan bahsetmesi ya da sahnede yeni ittifakını AKP-MHP-DEM olarak ilan etmesi tesadüf değil. Tıpkı Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Alevi olsun” demesinin tesadüf olmaması gibi. Bu arada gelecek Alevi açılımına da dikkat etmekte fayda var.

Aynı şekilde, CHP İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen uzaklaştırma kararı, sayısı artan kız liseleri, karma eğitimin tartışmaya açılması, kadınların giyim kuşamına daha net müdahaleler, cuma hutbelerinin konusu, cumhuriyet fikriyle girilen kavga, üniversiteleri kuşatma amacıyla başlatılan soruşturmalar haber olmaya başladı. Tıpkı doğa talanı, yargıdaki çeteleşme, mafyanın meşru bir yapı gibi hayatımıza sokulması başlıkları gibi.

Önümüze tek tek ve birbirinden bağımsız gibi düşen bu konuların tamamının ucu bir yere bağlanıyor. Oluşacak yeni yapı için hepsi birer tuğla vazifesi görüyor/görecek. Bugün eğitimden sağlığa, ekonomiden yargıya kadar hangi konu karşımıza çıkarsa çıksın aslında Erdoğan ve Bahçeli’nin sunuculuğunu yaptığı yeni rejim inşasıyla muhatabız.

Son bir yılda ülkede ve bölgede olup bitenlere baktığımızda bile bizi neyin beklediğini; Erdoğan ve Bahçeli öncülüğündeki iktidarın bizi nereye sürüklediğini rahatlıkla görebiliriz. Cumhur İttifakı, ABD-İsrail politikalarından da aldığı güçle ülkedeki rejimi kalıcı olarak değiştirebileceğine inandı ve ülkeyi doludizgin böyle bir yola sürüklemeye çalışıyor.

MHP NE ZAMAN AYRILIR?

Bir düzen yıkılıp yenisi kurulurken sadece iktidarla muhalefet arasında gerilim yaşanmaz. Aynı zamanda iktidar blokları arasında da mücadele kaçınılmazdır. Tıpkı Türkiye’de bugün yargıda yaşananlarda olduğu gibi. Son iki haftada yapılan operasyonlar üzerinden sürekli AKP-MHP gerilimi konuşuluyor.

Ana muhalefet partisi MHP’ye seslenirken Öcalan her defasında Devlet Bahçeli’yi övgüye boğuyor. Çözüm sürecinden ülkenin demokratikleşmesine, oradan İBB soruşturmalarına kadar her işin muhatabı Bahçeli oluverdi. İnsan, bugünlerde konuşulan Bahçeli ile bizim tanıdığımız Bahçeli’nin aynı kişi olduğuna bile şaşırıyor.

Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor: Bahçeli ile Erdoğan’ı birbirinden ayırıp tartışmak, yukarıda bahsetmeye çalıştığımız yeni rejim inşasını hiç anlamamak olur. Esas meselede anlaşmış (en azından şimdilik) ve bu konuda yol almış iki ismin bazı küçük meseleler üzerinden ayrılacağını düşünmek, umudu buraya bağlamak hiç de akıllıca değil. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Erdoğan ve Bahçeli düşünülerek oluşturulan bir sistemdi. Onun için adına “Türk tipi başkanlık” denildi zaten. O yüzden bugün kamuoyunda hem Erdoğan-Bahçeli hem de rejimin miadının dolduğu tartışılıyor. Bu tartışmanın adı bile kondu: “Erdoğan Sonrası.”

Aynı anda ikisi olmadan rejim olmaz. Daha ileri bir şey söyleyeyim: Bugün başladıkları yeni rejim inşasını da tamamlayamazlar. O yüzden boş hayaller peşinde koşmanın faydası yok. Ne mafyadan ve onun ifşalarından ne de mafyaya kol kanat gerenlerden bu memlekete hayır gelmez.

BUNU BAŞARABİLİR MİYİZ?

Dün gazetemizde Özge Güneş’in köşesinde yazdığı gibi eski dünya büyük bir gürültüyle ve etrafını yıka yıka çöküyor. Yeninin ne olacağı belli değil. Bizi çok daha karanlık günler beklediği gibi tarihin akışını doğru rotaya sokma şansımız da var. Dünyada yaşanan bu durum Türkiye için de geçerli. Dünyadaki altüst oluş, Türkiye’de Cumhuriyet tarihinin en önemli kırılması olarak yaşanıyor. Ülke, lafın gelişi değil gerçek anlamda bir kırılmaya doğru gidiyor. Bu öyle bir yol ayrımı ki, telafisi ya da geri dönüşü birkaç kuşak alacak. Tarihin bu anında doğru yerde durmak hiç kuşkusuz çok kıymetli. Ama bunun yetmeyeceği de çok açık. Ülkeyi bu uçurumun kenarından çıkaracak tek seçenek, halkın örgütlü gücüdür. Siyaseti tepede üç beş kişiye emanet edenler için bu zor ve hayalci gelebilir. Oysa tam tersi, başarı şansı olan tek gerçek çözüm budur. Ülkenin ezici çoğunluğunun iktidarla köprüleri attığı, Erdoğan ve Bahçeli’ye güvenin azaldığı, yönetime karşı memnuniyetsizliğin yüzlerden okunduğu bir dönemde daha iyi bir çare bulunamaz.

Evet, Türkiye de dünya ile birlikte bir altüst oluş sürecine girdi. İktidarda olanların elinde bildik seçenek dışında bir yol yok. Oysa milyonlarca genç ve kadın başka bir dünyanın hayalini kuruyor.

Şimdi soru şu: İktidarın kurduğu minderde, sonu başlamadan belli olan bir müsabakaya “acaba bu sefer olur mu” diyerek girenleri izlemek mi, yoksa “artık bizim de sözümüz var” diyenlerle birlikte kendimize ait bir hayalin peşinden gitmek mi akıllıca?

Toplumsal muhalefet güçlerinin vereceği karar sadece kendi kaderlerini değil, ülkenin gidişatını da etkileyecek.

Muhalefetin bütünü kişisel ve grup çıkarlarının çok ötesinde sorumlulukla davranmak durumunda. Başarmak dünden daha mümkün. Çünkü böyle bir çağrıyı bekleyen milyonlar var.