Karareis’te selin yarası sarılmadı

BirGün EGE

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Küçükbahçe Mahallesi Karareis Mevkii’nde 13 Şubat’ta etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen taşkın, bölgede ağır yıkıma yol açtı. Selde bir ev tamamen yıkıldı, iki ev oturulamaz hale geldi, tarım arazileri sular altında kaldı, köprüler yıkıldı ve yollar çöktü. Aradan geçen zamana rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediği, afet riskinin sürdüğü ifade edildi.

Karaburun Sivil İnisiyatif tarafından yapılan açıklamada, somut çözüm yerine kurumlar arasında yetki karmaşasının öne çıktığı belirtildi. Açıklamada, bölgede benzer dere taşkınlarının daha önce de yaşandığı, buna karşın uzun yıllardır kalıcı önlemlerin alınmadığı kaydedildi. İnisiyatif, yaşanan yıkımın yalnızca “doğal afet” başlığı altında ele alınamayacağını, altyapı eksiklikleri, dere yatağına dönük planlama hataları ve kamusal sorumluluğun yerine getirilmemesinin de sorgulanması gerektiğini vurguladı.