KARBEM’den LGS’de yüzde 99’luk başarı

BirGün EGE

Kapılarını açtığı günden itibaren öğrencileri ücretsiz lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM)’nden yine başarı haberi geldi. LGS’ye giren öğrencilerin yüzde 99,73’ü liselere yerleşme hakkı kazandı.

Bu yıl KARBEM’deki deneyimli eğitmenler ve ücretsiz kurslar aracılığıyla LGS sınavlarına hazırlanan öğrenci sayısı 375 oldu. Bu öğrencilerden 374’ü liselere yerleşirken 1 öğrenci de nakil süreçlerinde şansını deneyecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Yarınlarımızın sahibi çocuklarımızın eğitim hayatlarında en büyük destekçileri olacağız ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.