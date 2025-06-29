Kardeş gülüşler

Kâzım gideli yirmi yıl oldu, doğup büyüdüğü, sevdiği Karadeniz yaylalarından daha yukarda, Bulutların Üzerinde şimdi, kardeş gülüşüyle. Şarkıları gibi gülüyor. Bir fotoğrafa rastladım, kucağında kardeşi Niyazi Koyuncu, daha bebek, Kâzım yine kardeş gülüşlü.

Türküler kardeşse gülüşler de kardeştir. Seni sevenlerin gülüşleri de. Biri de Halil’di, kardeşim. Gülüşü solmayanlardan. “Hâlâ Koynumda Resmin” şiiri, Ahmet Telli’nin, nasıl belleğimizdeyse, gülüşü de öyle gözümüzün önünde, sözcüklerin arasında, havada; uzansam, pamuktan bulut gibi tutup seveceğim yakınlıkta.

Dünyayı bırakıp gitmek, dünyayı öfkeye boğup gitmek, yangına bırakıp gitmek, kibir kokutup gitmek, bir de Kâzım Koyuncu gibi, onu çok seven kara gözlü kardeşim Halil gibi gülüşünü bırakıp gitmek. Paylaşılan da bu olsa gerek. Ne yazık ki dünyanın yorduğu, dünyanın yorduğu insan, öfkesinden kolayca kalkamıyor, gülümsemenin bulutuyla dolaşacağına, öfkenin dumanıyla dolup taşıyor.

Öfkelenmeden de şarkılarını söyleyenler, gülümsemesiyle daha çok sevilenler, sözünü daha derinden, yürekten iletenler var, Kâzım bize hem çoğumuzun bilmediği, bilenin de dinlemediği için kulaklarının pas tuttuğu Karadeniz türkülerini getirdi, Türkçe de gülümsedi, Lazca da, Megrelce de. “Dilleri var bizim dile benzemez”den, geldik, iyiliği var bizim iyiliği, yüreği var bizim yüreğe, gülüşü var bizim gülüşe benzerliğe. “Adam cebinde taşır senin gibi gelini” türküsünde dediği gibi, yirmi yıl sonra da insan yüzünde taşıyor ondan gelen gülüşü.

Kâzım Koyuncu’nun türkülerini biliyordum ama, ondan yayılan neşeyi senin varlığının gülüşüyle tanıdım kardeşim. Onu dinlemeye gidip izlenimlerini, daha doğrusu etkilenmelerini sıcağı sıcağına bize anlattığın zaman, küçük, mavi, temiz, Karadeniz yaylalarının üzerinden süzülerek gelen o güleç bulut sözlerin arasında gezinmeye başladığı zaman. Meğer o bulut sonra Kâzım’ın gülüşü olup, bizi sevindirmeyi sürdürecekmiş.

Kâzım gideli yirmi, sen gideli dokuz yıl oldu Halil’im. Gülüşü ömürlerinden genç iki can oldunuz şimdi. Dünyadan hafif adımlarla geçip gitmek isteyenler gibi oldunuz, belki küsmeye de zamanınız olmadı, gidenler değil kalanlar küser, sizin yerinize biz küstük. Ben de dünyaya küs ve dünyadan küs gitmek istemiyorum, uzun yaşamak biraz da küsmek çünkü, yaşadıkça küsecek şeyler oluyor, çoğalıyor, acaba diyorum çok uzun yaşayanların giderkenki o kendilerine bile küs halleri bundan mı?

Şimdi Beyoğlu geri dönüyor. Meyhaneleri, içkievlerini düşmanlıkla kapattıkları, canına okudukları eski Beyoğlu’nun mekânlarının çoğu kapandı, taşındı, yerlerine tatlıcı dükkânları açıldı, yerlilerin girmesinin yersizlik olacağı yerler! Senin üç sesi çok sevdiğini biliyorum, birine, Erkin Koray’ı dinlemeye gitmiştik birlikte Bilsak’a, orayı biliyordum, çünkü ’80 darbesinden sonra etkinlikler, söyleşiler yapılırdı, galiba Erkin Baba’yla tanışıp sohbet de etmiştiniz. Biri Gülay’dı, Mektup Bar’da çıkardı, oraya Aysel’le giderdiniz, zaman zaman da çıkışta bize gelirdiniz, Gülay hastalanınca sen çok üzülmüştün, o iyileşti sonra. Babylon’a da Kâzım’ı dinlemeye giderdin. Üçünün de senin oradaki varlığını hissettiğini düşünüyorum, düşünmek ne inanıyorum canım kardeşim, senden önce gülüşün gelirdi çünkü, önce yavaşça sonra yine yavaşça. Sanki annemin evinin, Gül Bahçe’nin kapısı uzaktan senin gülüşünle açılırdı ve ilk annem duyardı bunu. İlk o duyuyor hâlâ.

Kâzım ile Halil, ne güzel vardınız, ne güzel varsınız, gülüşünüz var, şiir “Ağlarım hatıra geldikçe gülüşlerimiz” diyor, bense gülüyorum dünyaya bıraktığınız o güzel gülüşlerinizle kardeş gülüşlüler!