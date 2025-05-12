Kardeş türküler

Avrupalı gazeteci arkadaşım anlatıyor: “Esad kaçtığının ertesi günü Sednaya Hapishanesi’ne giren ilk gazetecilerden biriyim. Çıplak betondan bölmeler, ışık yok, her yer beton, bazı odaların tavan yüksekliği 1,5 metre ve ufacık odalarda çok sayıda insan birden kalıyor. Yatmayı bırak oturmaya yer yok, dönüşümlü oturuyorlar. Hava girişi sınırlı. Yemek ve su düzenli geliyor mu, gelecek mi, meçhul. Böyle bir deliğe atılıyorsun ve yaşayabildiğin kadar yaşıyorsun. O kadar berbat bir yer ki, mahkumlar tek tek işkenceye götürüldüklerinde bir an için rahatlıyor olabilirler. Bu hapishanede koşullar nedeniyle ölenler dışında, 30 bin mahkumun da infaz edilerek öldürüldüğü iddia ediliyor. Nazi’lerin soykırım kamplarında Avrupa’nın perspektif mimarisinin yarattığı ürkütücü bir düzen vardır, Sednaya cehennem gibi.”

“Peki şimdi durum nasıl? Alevi katliamları haberleri okuyoruz.”

“Suriye’de adalet yok, intikam var. O hapishanelerden çıkan veya Esad döneminin acısını yaşayan kişiler intikam duygusuyla hareket ediyorlar. Ve bunun önünü alacak güçlü bir otorite yok. Ne var biliyor musun? Muazzam bir manipülasyon var. Hiçbir sağlıklı bilgiye ulaşamayan insanlar manipülasyon haberlerinin saldırısına bütünüyle açıklar.”

Esad bir mirasyedi. Gücünü babasından ve babasının kurduğu polis devletinden aldı. Şimdi Suriye halkından çaldığı milyar dolarlarla Rusya’da veya belki Maldivlerde satın aldığı bir adada masajını, cilt bakımını bir an bile aksatmayarak ölene dek yaşayacak. Ama kim bilir, beni bu kanaatlere ulaştıran da belki “batı medya”sından aldığım haberlerdir.

1876’da Gottlieb Daimler ve Wilhelm Maybach dört zamanlı içten yanmalı motorun patentini aldı. 1879’da Karl Benz iki zamanlı gaz motorunu icad etti. Soyadları çok tanıdık olan bu Almanlar, geleceğin petrole dayalı bir dünya olacağını da ilan etmiş oldular. Bu keşiflerden birkaç yıl sonra Almanya, Abdülhamid’e Bağdat’a kadar gidecek bir demiryolu yapmayı teklif etti. İngiltere bu demiryolunun yapılmasına şiddetle karşı çıktı ve sonucu Birinci Dünya Savaşı olan gerilim böyle başladı. Tüm emperyalist devletler petrol yataklarına ulaşımı ve o ülkeleri zapt etmeyi ajandalarının başına koydular. Almanlar Osmanlı ile birlik olurken, İngilizler Arap kabilelerini silahlandırmayı tercih ettiler. Savaşı İngiltere kazandı ve Arap toprakları Arap kabilelerine cetvelle bölüştürüldü. İngilizler için Osmanlı’yı bölmek yeterli değildi, Araplar da bölünmeliydi çünkü küçük lokmalarla yemek hazmı kolaylaştırır. İngiltere bu iyiliği karşısında kabile liderlerinden küçük bir bedel rica etti: Kabile reislerinin çocukları İngiltere’de okuyacak, devlet bürokrasisi bütünüyle İngilizlerin elinde olacak ve yeraltı kaynakları İngiliz şirketleri tarafından yönetilecekti.

İngilizler zamanla bu büyük gücü, Amerikalı kuzenleriyle bölüşmek zorunda kaldı. Neticede hepsi bembeyaz Anglo Saxon Protestan’lardı. İlk dünya savaşını bir nesil bile geçmeden ikincisi takip etti. Bu savaşın sonunda yine İngilizler’in cin fikriyle, Orta Doğu’nun ortasında İsrail Devleti kuruldu. Tarih boyunca orada olmayan, orada yaşamamış insanlar gemilere doldurulup Filistin’e getirildi. İsrail, İngiltere ve Amerika’nın kadim planını gerçekleştirmek için şarttı: Zengin Arap topraklarına asla huzur getirmemek... İsrail görülmemiş bir sübvansiyonla bu planı uygulamaya koydu. Aslında İsrail’in varlığı çevredeki diktatör adayları için de bir nimetti. Tüm Arap halkları, İsrail’e karşı savaşan kahraman diktatörleri için özgürlüklerinden vazgeçti. Bunu fark eden, halkı uyaran aydınlar hapsedildi, öldürüldü, itibarsızlaştırıldı. İsrail kurulduğu günden beri Orta Doğu’da sadece petrol bölgeleri düzenli çalıştı, ki onlar da Amerikalı, İngiliz, Fransız şirketlere aitti. Dünyanın en mutlu, en özgür, en eğitimli ülkeleri olması gereken Arap ülkeleri (ve İran), işbirlikçi diktatörlerin gasp ettiği, bütün servetini Batı’dan ithal silahlara yatıran, bolluk içinde yoksulluk çeken, adaletsiz, huzursuz, korku adaları oldular.

Tarih boyunca Sünni ve Şii topluluklar muazzam medeniyetler inşa ettiler. Hayyam’dan Mevlana’ya, Pir Sultan’dan Hacı Bektaş’a, Yunus Emre’den Farabi’ye ozanlar, filozoflar dünya kültürüne katkılarda bulundular. Yunan, Hint, Çin kültürleri İslam potasında yeni şekiller buldu. Şiirler, türküler, ağıtlarla toplumlar evrildi. Bilimsel buluşlar doğanın bilinmezliklerini korku nesnesi olmaktan çıkardı.

Zamanla iyilik gibi kötülük de gelişti. Farklılıkları iktidarlar kurmak için kullanan Yezid namzedleri ve onların hırslarını körükleyip birlikleri bölmeyi amaçlayan emperyalistler yeni yeni icadlarla halkları ezmeye ve sömürmeye çalıştı ve çalışıyor. 1993’de Boğaziçi Üniversiteli müzisyen gençler Kardeş Türküler diye bir grup kurdular. Kardeş Türküler, 30 yıldan uzun süredir bu çok geniş coğrafyadaki ortak ezgilerin sesi olmaya gayret ediyor. Türküleri kardeş olan halkları hafızanın güzellikleriyle bir araya getiriyorlar.

Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki, sadece halklar veya inanç farklılıkları değil, bakkal berbere, şoför yolcuya, siyasi partiler birbirlerine, hatta öz kardeşler öz kardeşlerine düşman oluyor. Bu düşmanlıktan nemalanan her bir unsur da, cennet bahçelerinde kötülük çiçeklerinin tohumlarını saçıyor.

O halde şimdi bize düşen, türkülerimize, şiirlerimize, birbirimize olan inancımıza ve aşkımıza daha da sıkı sarılmak; yönümüzü kutuplara değil, iki kutup arasındaki büyük düzlüklere çevirmek; önümüze bilgi olarak gelen her şeye şüpheyle yaklaşmak ve birilerinin sırf bizi gaza getirmek için uğraştığını hiç unutmamak; en ters fikirleri savunan insanları bile anlamaya çalışmak, yankı odalarına hapsolmamak; sabırla, sebatla, akılla ve yürekle hep kardeşlik ve barış için çalışmak. Ne dersiniz?