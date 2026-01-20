“Kardeşlerim, gençlerim, yeğenlerim, çocuklar”

Casperlar çetesindeki yaşı 18’den küçüklerle ilgili iddianame de hazırlandı. Önceki haftalarda yazdığım iddianamenin devamı niteliğindeki bu yeni iddianamede, 68 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) zanlı var.

Zanlılardan 6’sı kız çocuğu. A.A. şu anda 15 yaşında. E.A. 16 yaşında. S.A. E.Ç. ve F.Y. 17 yaşında. E.V. de şimdi 19 yaşında.

Suç tarihleri son iki yılı kapsıyor, yani itham edildikleri suçlar gerçekleştiğinde yaşları daha küçüktü.

Şüpheliler arasında Azerbaycan ve Suriye doğumlu çocuklar da var.

İddianamede, örgüt lideri İsmail Atız’ın, örgüt üyelerinden “kardeşlerim, gençlerim, yeğenlerim, çocuklar” olarak bahsettiği ifade ediliyor.

VURAN DA VURULAN DA 15 YAŞINDA

İddianamedeki suçlamalardan biri 15 yaşındaki Hüseyin Asil’in silahla vurularak öldürülmesi. Cinayet şüphelilerinden biri de o dönem yine 15 yaşında olan Ö.K.

Ö.K. ifadesinde kendisine silah verildiğinde İsa Doğan’ın telefonla arayarak “abicim sen bir şey yapmayacaksın, silahı sadece kendini korumak amaçlı aldın” dediğini ancak aynı anda arayan Hamuş Atız’ın “eğer ateş etmezsen seni sokağın başına kadar havaya uçururum” dediğini, bunun üzerine korkup ateş ettiğini anlattı.

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU

Zanlılardan kız çocuğu A.A., iştirak ettiği iddia edilen cinayet işlendiğinde 14 yaşındaydı. İddianamede örgüt üyesi olmakla suçlanıyor.

Diğer bir kız çocuğu E.Ç.’nin annesi olduğu değerlendirilen şahıs ile yaptığı yazışmalarda tehdit ve hakaret içerikli ifadeler olduğu, akabinde “Ona da bir tane atarım – Gider yatarım” şeklindeki yazışmaları tespit edildi.

HEDEFLERİ: 15-18 YAŞ

İddianamede, eylemlerde kullanılan çocuklara verilen sözlerin yerine getirilmediği ifade ediliyor:

“İsmail Atız tarafından kurulan ve yönetilen Casperlar isimli suç örgütünün, gerçekleştirilen çoğu eylemde özellikle motosiklet kullanmayı bilen genellikle 18 yaşından küçüklerin ağırlıkta olduğu 15-25 yaş grubunda bulunan çocuklar ve gençleri kullandığı, eylemlerde ön planda bulunan bu çocukların birçoğunun ekonomik koşulları yetersiz mahallerde yaşayan çocuklar olduğu, bahsi geçen eylemlerde kendilerine verilen talimatları yerine getiren çocuklara gerçekleştirilen eylem karşılığında 10.000 TL ile 50.000 TL arasında para verileceği yönünde vaatlerde bulunulduğu, çoğu örgüt mensubuna bu paradan kısmi olan 4000-5000 TL gibi başkaca örgüt mensubu ya da üçüncü şahısların banka hesapları üzerinden para transferleri yaptıkları ancak birçok eyleme konu ifadeleri alınan suça sürüklenen çocukların ifadelerinden de anlaşılacağı üzere vaat edilen paranın örgüt lider ve yöneticilerince verilmediği, eylemi gerçekleştiren motosikleti süren (öncü), ateş eden (artçı) örgüt mensuplarının ya paralarını alamadığı ya da eylem sonrasında yakalandıkları birçok soruşturma içeriğinden anlaşılmıştır.”

Çocukları seçme sebepleri muhtemelen, hem yetişkin ve hayatını kurmuş birini örgüt üyesi yapmanın zorluğu hem örgüt yöneticilerinin kendilerinin de çok genç (20’li-30’lu yaşlarda) olması hem de çocukları yönetmenin, yönlendirmenin daha kolay olmasından…