Kare tamam da eksiği çok

Terörsüz Türkiye adıyla başlatılan çalışmalar geçtiğimiz günlerde önemli bir ivme kazandı. Kadınlı-erkekli 30 PKK’linin silahlarını yakmasından hemen sonra Erdoğan yaptığı açıklamada, “Biz AKP-MHP-DEM üçlü olarak” devam kararı aldık dedi ve süreci, çok kararlı bir biçimde “Türkler-Kürtler-Araplar” birlikteliğinin “ümmet” düzlemine yerleştirdi.

Aynı gün, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi T. Barrack, Türkiye için “en iyi modelin Osmanlı millet modeli” olduğunu bilmem kaçıncı kez yineliyor ve “Gerekirse PKK’lıları Amerika’ya alabiliriz” diyerek “üçlüye” ekleniyor ve böylece kareyi tamamlıyordu.

OYUN BÜYÜK

Hiç kuşkusuz, barışa, “ paha biçilemez”; o çok değerlidir. Bu toplum on yıllardır yerinde bir deyimle barışa susamıştır.

Ancak, “Terörsüz Türkiye” adı altında kutsal barış için atılacak her adımın, kısa ve uzun dönemde barışa zarar verecek bir özellik taşımaması da kesinlikle gereklidir.

Bu önkoşul yerine getirilmezse barışa ulaşılamaz; dahası barış adı altında çok daha yakıcı ve yıkıcı sonuçlar doğar.

İzlenmekte olan Terörsüz Türkiye sürecinin daha yolun başında dört büyük eksiği var.

Birincisi, süreç, AKP-MHP iktidarının “en zayıf zamanında” başlatılıyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde seçmen çoğunluğunun desteğini yitirmiş ve özellikle ekonomi politikası başarısız bir iktidar var. Bu niteliğiyle iktidarın süreci, diğer yaptıklarına da bakıldığında, başarıya taşıma şansı yok denecek düzeydedir.

İkinci, ancak hiç de ikincil olmayan belirsizlik alanı hukuktur. Yıllardır ülkede hukukun en temel kuralları işlemiyor; AİHM’den AYM ‘ye en önemli yargı kararları bile AKP-MHP iktidarı tarafından hiçe sayılıyor. PKK- DEM bu durumu kendi çıkarları için uygun bulabilir ancak, bu hukuksuzluk tohumundan barış çıkmaz. Büyük Napolyon “Bir sorunun çözüme kavuşmasını istemiyorsanız komisyona gönderin” der. Hele de hukukun olmadığı yerde Meclis’te kurulmakta olan “Süreç Komisyonu” ne yapacak?

Üçüncüsü, masanın asıl oyun kurucusunun ABD olduğu saklanamıyor. Başkan Trump’ın yakın arkadaşı da olan Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi T.Barrack, Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşını, Lozan Barış Anlaşmasını ve ülkede yaşayan herkesi “eşit yurttaş” kılan Cumhuriyet’i yok sayarak Türkiye için en uygun modelin “Osmanlı Millet Modeli” olduğunu, her nasılsa(?), açıklayabiliyor. Aslında, ABD, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül ile bu ülkenin kimi sağcılarıyla işbirliği yaparak bu halkın anti emperyalist, ulusal bağımsızlıkçı ve cumhuriyetçi insanlarını yok etmesinin getirisini topluyor. Ve ne yazık ki, başta ilgili bakanlık olmak üzere, bu ülkenin yöneticileri ve diğer siyasetçileri, neredeyse bir sömürge valisi kesilen Büyükelçi Barrack’a “istenmeyen kişi” diye kapıyı gösteremiyor!

Dördüncü ve son olarak, ümmetçilikle barış, ateş ile su gibidir; bunlar nitelikleri gereği, asla bağdaşmaz. Başkan Erdoğan’ın, bu bağlamda dile getirdiği “Türklerin, Kürtlerin ve Arapların” ümmetçilikte birleşerek bu ülkede barış içinde yaşayacağı görüşü tarihsel, toplumsal ve nesnel dayanaklardan tamamıyla yoksundur. Bırakalım başta “kardeş” Pakistan olmak üzere diğer ümmetçilik deneyimlerini bir tarafa, yakın komşularımız Irak ve Suriye’de yıllardır yaşanmakta olanlar bunun kanıtıdır.

Sormak gerekiyor: Ulusların, “beyinleriyle yarıştığı” bir çağda kendi insanının beynini yiyen bir ilkelliğin yol gösterici konumuna yükseltilmesi ile mi barışa giden yol açılacaktır?

GELECEK İÇİN

Terörsüz Türkiye, geçmişten ders almalı ve geleceğe bakmalıdır.

Çünkü bu tür “geçmişe dönüş özlemleri”, niteliği gereği içinde barışın değil savaşın tohumlarını taşır. Dünya tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur.

I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan barış anlaşmalarının içinde bir Kurtuluş ve Ulusal Bağımsızlık Savaşı sonunda imzalanan Lozan Barış Anlaşması, ilgili bilim insanlarının üzerinde birleştikleri gibi, yeni bir savaşın tohumlarını taşımayan tek anlaşmadır. Terörsüz Türkiye adı altıda bugüne dek görülen, Lozan ve onunla gelen Cumhuriyet’in yok edilmek istenmesidir.

Terörsüz Türkiye, gerçekten isteniyorsa, Cumhuriyet’in değerlerini temel alan demokratikleşmeyi, “hukuk ve özgürlük” yönleriyle içermelidir. Tam da bu noktada halkın desteğini yanına almakta olan ve bu nedenle de etkisizleştirilmek, giderek yok edilmek istenen CHP’ye büyük bir görev ve sorumluluk düşüyor. CHP, oyunu bozmalı, sürecin, hukuk ve özgürlük temelinde ilerlemesini çok daha güçlü bir biçimde “Terörsüz Demokratik Türkiye” vurgusuyla istemelidir.

Sonuç olarak Türkiye üzerinde sonu çok daha karanlık olabilecek bir büyük oyun oynanıyor. Bu oyunun ülkeye verebileceği ağır zararı en aza indirmek için özgürlük, barış ve demokrasi güçlerinin kararlı uyanıklığı ve bilinçle çalışması gerekiyor.