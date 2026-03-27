Kargı Koyu için yargı freni

Berkay SAĞOL

Muğla Datça’nın gözde doğal alanlarından Kargı Koyu için açılan dava sonuçlandı. Muğla 4. İdare Mahkemesi, bölgeyi kapsayan imar planlarını kamu yararı ve şehircilik ilkelerine aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, söz konusu planların üst ölçekli planlara, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığına hükmetti. Böylece Kargı Koyu’nda yapılaşmanın önünü açabilecek planlar hukuken geçersiz sayıldı.

Kararın en dikkat çekici yönü ise gerekçesi oldu. Bilirkişi raporları ve dosya kapsamındaki incelemelere göre; planların üst ölçekli çevre düzeni planlarına aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca, bölgenin doğal yapısının korunması gerektiği, kıyıların toplum kullanımına açık olması ilkesinin zedelendiği ve planlama sürecinde bütünlük ve kamu yararının gözetilmediği tespit edildi. Mahkeme ayrıca, kıyı ve sahil şeridinin kullanımında toplum yararının öncelikli olması gerektiğini özellikle vurguladı.

DOĞAL YAPIYA MÜDAHALE UYGUN BULUNMADI

Kararda, Kargı Koyu’nun büyük ölçüde yapılaşmamış bir alan olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle getirilen plan kararlarının, bölgenin doğal bütünlüğünü bozabileceği ifade edildi. Ayrıca kıyıya erişim, yaya yolları ve kamusal kullanım gibi temel planlama unsurlarının yeterince sağlanmadığı da raporlara yansıdı.

Avukat Hüseyin Turan, “Muğla 4. İdare Mahkemesi’nin Kargı Koyu’na ilişkin verdiği iptal kararı, ‘Planların Kademeli Birlikteliği’ ilkesini merkeze alan ve kıyı mevzuatının dolanılmasını engelleyen çok güçlü gerekçelere dayanıyor. Özellikle kıyı şeridinin ilk 50 metresinin ‘kamu eline terk edilmeksizin’ rekreasyon alanı ilan edilerek adeta arkadaki mülkiyet sahiplerinin kullanımına terk edilmesi ve kıyıya erişimin engellenmesi, mahkemece kamu yararına aykırı görüldü” dedi.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Datça ilçesindeki Kargı Koyu yakınlarında bulunan ve Hazine arazisi olan bir alanın 2021 yılında Cumhurbaşkanı Kararı ile otel ve otopark yapılması için özelleştirilmesinin önü açıldı. Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Datça ilçesi Datça Mahallesi 213 ada, 1 parsele ilişkin “otel alanı, günübirlik tesis alanı, park alanı, otopark, doğal karakteri korunacak alan, zeytinlik alan, trafo alanı, dere ve yol” kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan çevre düzeni ve imar planı değişiklikleri onaylandı. Datçalılar alınan karara o dönem tepki gösterirken, hem dava açtı hem de protesto etti.