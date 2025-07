Karıncalar çocuklara örnek

Azamet YAZICI

Onlara karıncalar diyorlar. Çalışkanlığı, birlikte hareket etmeyi, dayanışmayı simgelediği, kendilerini en iyi ifade edecek olanın karınca olduğunu düşünerek. 1998 yılında kuruluyor Güzeltepe Spor Kulübü. Aslında kulübün kurulduğu semtin, mahallenin eski adı, geçmişin onurlu direnişlerinin yaşandığı ve tarihe Tariş olayları olarak geçen ve birçok insanın anılarında yeri olan Çimentepe. 1980 darbesinden sonra Çimentepe’nin adı Güzeltepe oluyor ve kulüp semtin adını alıyor.

MÜCADELE EDEN GENÇLER

1966 yılında yaşanan Varto depreminden itibaren çok göç almış İzmir’in bu güzel semti, “Varto ve 12 Eylül sonrası çok göç aldı, gittikçe Kozmopolit bir yer oldu, takıma Ali diye seslendiğimizde 10 çocuk bakarken şimdi farklı isimlerden oluşan bir takım oldu” diyor Kulüp Başkanı Şahverdi Aydemir. 90’lı yıllarda çocukların ve gençlerin abileri, olumsuz koşulara itildiği, uyuşturucunun birtakım eller tarafından çocuklara dayatıldığı ve semt insanının dayanışma ruhunu kaybettiği yıllarda, yörenin semte ve çocuklara duyarlı devrimci ruha sahip abileri çocukların itelenmek istendiği bu bataklığa karşı korumanın en iyi yolunun, spor olabileceğini düşünerek Güzeltepe Spor Kulübünü kuruyorlar.

O yıllar gençler üzerinde ahlaki erozyona sebep vermek isteyenlerin semtte cirit attığı yıllar. Başta aileler kulübe soğuk bakıyorlar ama zamanla çocuk-aile ve kulüp üçgeninde çok ciddi bir güven oluşuyor. Uzun yıllar Kulüp Başkanlığı yapan Osman Oflatçı ve ekibi “Önce insan” sloganıyla hareket ediyorlar. Çocuklara futbol topuyla dokunarak; sevgiyi, saygılı olmayı, sorumluluk duymayı, rakibine saygılı olmayı yani öncelikle insani değerleri aktarıyorlar. Kulübün kapısının üstündeki slogan her şeyi anlatıyor... “Burada önce insan sonra sporcu en son futbolcu olunur”. Oflatçı, “Bu anlayış bizim ilkemiz oldu” diyor. 1. Amatör kümeden 2. Amatör kümeye düştükleri sezon hiç kart görmüyor sahada mücadele eden gençler, fair play anlayışı onların gururu oluyor. Yarışmadan, ligde kalmaktan daha önemli olanın sportmence ve rakibine saygı duymak ilkesinin çok güzel örneğini veriyorlar. Bir sezon sonra aynı takım namağlup olarak bir üst lige çıkıyor... Spor, önce barıştır, dostluktur, etik kurallar içinde yarışmadır anlayışı kulübün tüm yaş gruplarına 600-700 çocuğa ilke olarak benimsetilmiş.

SEMTE KÜTÜPHANE TALEBİ

Güzeltepe Spor Kulübünün bütün eğitmenleri, antrenörleri akademi eğitimi almış kişilerden oluşuyor. Kulüp aynı zamanda akademilerin sınavlarına, spor liselerine, askeri okulların giriş sınavlarına öğrenci hazırlıyor. Beden eğitimi spor yüksekokulundan mezun kulübün antrenörü Tuncay Kiltepe “Akademilerin sınavlarında oldukça başarılıyız, 19 yıldır akademilere öğrenci hazırlıyoruz. 2024 yılında 102 hazırlık öğrencisinden 95’i sınavları kazandı, kulüp bu anlamda da bir fabrika gibi çalışıyor…”

Kulüp Başkanı Şahverdi Aydemir, “Bizden önceki devrimci abilerimizin kafamıza kazıdıkları ‘Önce insan olma’ anlayışıyla çocuklara yaklaştık, sonuçta futbol bir araçtı, biz o topu topluma dürüst, çevresine duyarlı, kadına saygılı, kediye- köpeğe sevgiyle yaklaşan gençleri kazanmak için kullandık. O topun etrafında birleşen gençlerle yeri geldi sinema günleri, söyleşiler yaptık, bir kelime öğrenmenin onların hayatında çok önemli olacağını bildiğimizden okumalarına katkılar yaptık. Alternatif bir hayatın ancak bu değerler üstünde olabileceğini dilimiz döndüğünce ifade ettik” diyor ve bir Spor Kulübünün Başkanı, eski adı Çimentepe, yeni adı Güzeltepe olan semte kütüphane istiyor…

İzmir’de 348 amatör takım var, Güzeltepe’yi onlardan ayrı tutan bir faktör de, kendi bünyelerinde yetişmiş akademik eğitimini tamamlamış lisansüstü eğitimlerini bitirmiş olan ve kendi kulüplerine hizmet eden spor psikoloğu ve fizyoterapistleri olması… Bırakın amatör kümeleri bugün futbol birinci lig ya da süper ligde kaç takımın böyle uzmanları var?

Kulüp, ülkemizde amatör kümede ilk beşin içerisinde kalmayı başarmanın yanında Ege Bölgesinde 8 defa şampiyonluk yaşamış ve sayısız kupalar kazanmış. Süper Ligde mücadele eden üç büyüklerin alt yapılarına sayısız çocuk vermenin haklı gururunu yaşıyorlar. Çeşitli yaş gruplarından oluşan 600-700 çocuk ve gence spor eğitimi veren kulübün, elbette tüm amatör takımlarda olduğu gibi sorunları var; maddi sorunlar en büyük etken, semtin duyarlı esnafıyla mümkün olduğu kadar bunu çözmeye çalışıyorlar. Yerel yönetimlerden daha fazla katkı beklerken en azından maçlara giderken ulaşım, su gibi sorunlarının çözülmesini istiyorlar. Armaları karınca olan, Turuncu-Beyaz-Siyah renklerle çim sahalarda yer alan fair play anlayışlarını bir topun çevresinde vermeye çalışan Güzeltepe Spor Kulübü her türlü takdiri hak ediyor. Yüzlerindeki her bir çizgi çocuklara verilen emeğin yansıması gibi. Kulübe çok büyük katkıları olan eski başkan Osman Oflatçı ve mevcut başkan Şahverdi Aydemir, “Kulüpte görev alan herkesin bu oluşumda büyük katkıları var” diyor. “Çocukları bir fidan gibi düşünüyoruz, onlara su vermeli ve kökleri güçlü olan ağaçlara dönüştürmeli ve bunun yollarını her daim üreterek bulmalıyız” diyorlar. “Bir dönem kulübün antrenörlüğünü de yapan tiyatro sanatçı Hamit Demir’i de anmadan geçmek bizim” emeğe olan saygımıza gölge düşürür” diyorlar.