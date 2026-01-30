Karne Şenliği sona erdi

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği Karne Şenliği, miniklere unutulmaz anlar yaşattı. Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki şenlikte çocuklar eğlenirken, aileler de bu mutluluğa ortak oldu. Merkezefendi Belediyesi, Karne Şenliği ile çocukların tatil sevincini şenliğe dönüştürdü.

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun gerçekleştirdiği ‘Mızmız ve Boncuk Macera Peşinde’ ve ‘Piyonlar’ oyunu sahnelendi. Gün boyu yüz boyama etkinlikleri ve eğlenceli aktivitelerle minikler unutamayacakları bir tatil başlangıcı yaşadı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Karne Şenliği’ne katılarak çocukların mutluluğunu paylaştı. Miniklerle birlikte boyama yapan, oyunlara eşlik eden ve etkinlik alanını tek tek gezen Başkan Doğan, çocuklarla sohbet ederek onların neşesine ortak oldu. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Doğan, ailelerle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çekildi.