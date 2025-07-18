Karpuz tarlasında umut filizlendi

BirGün EGE

İktidarın uyguladığı tarım politikalarıyla her geçen gün üretmekten uzaklaşan çiftçi, tepkisini göstermeye devam ediyor. Mazot, gübre gibi birçok girdi maliyetleri artarken, üreticinin ürünü maliyetini dahi karşılamayınca tarlada kalıyor.

Şimdi de Efes Selçuklu karpuz üretici Hakan Kahya, ürününü satamayınca, tarlada bıraktı. Efes Selçuk’ta karpuz tarlasını toprağa gömmek zorunda kalan üretici Kahya’ya destek Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den geldi.

Başkan Sengel, Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirerek tarladaki karpuzları belediye işletmelerinde değerlendirilmek üzere satın alacaklarını açıkladı. Üreticinin çığlık attığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Biz burada alın teri görüyoruz. Biz burada üretimin ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz” dedi.