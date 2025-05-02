Karşıyaka 22 yıllık hasreti dindirmenin peşinde

Karşıyaka, futbolda 2002’den beri katıldığı 6 Play-Off etabından da eli boş döndü. Yeşil-kırmızılı ekip son 23 yılda 3 kez Play-Off finalinde hüsran yaşadı. Kaf-Kaf bu kez şampiyonluğa ulaşmaya kararlı. Yıllar süren Play-Off kâbusunda farklı statülerde altın golle elenen, taca çıkan toptan yediği golle yıkılan, uzatmalarda ve seri penaltılarda havlu atan Karşıyaka çok sayıda şansızlık yaşadı.

1’inci Lig’e 2003’te direkt şampiyon olarak çıkan Karşıyaka, 2009 ve 2010’da ise üst üste Süper Lig’e yıllar sonra yükselmek için Play-Off oynadı. 2009’da 1’inci Lig’de Ankara’daki Play-Off’ta Süper Lig kapısından döndü. 2010’da Karşıyaka, Konyaspor’a 1-0 yenilip şansını kaybetti.

1’inci Lig’den 2016’da 2’nci Lig’den de transfer yasağı ve puan silme cezalarıyla 2018’de küme düşen Karşıyaka, 3’üncü Lig’den kurtulmak için daha önce 3 kez Play-Off oynayıp başaramadı. Bu yıl iddialı kadroyla yarıştan kopmayan Karşıyaka üst üste ikinci kez Play-Off’a kaldı. Bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

DHA