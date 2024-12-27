Karşıyaka 6 maçın 5’inde 100 sayıyı geçti

İHA

Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde ilk 11 hafta itibarıyla 8 galibiyet, 3 mağlubiyet sonucu puan tablosunda 4’üncü sıraya yerleşti. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmezken, oynadığı 6 maçın 5’inde 100 sayı ve üzeri atan Karşıyaka, taraftarlarını bu anlamda mutlu etmeyi başardı.

Bu süreçte evinde oynadığı karşılaşmalarda Merkezefendi Basket’e 105, Mersin Spor’a 107, Yalovaspor Basketbol’a 104, Darüşşafaka’ya 101 ve son olarak da Manisa Basket’e 101 sayı attı.