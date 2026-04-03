Karşıyaka Stadı için start verildi

İzmir’in simge kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni stat yapımı için önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın liderliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında, stadın belediye tarafından yapılmasını sağlayacak protokol imzalandı. Bu gelişme, yıllardır çözülemeyen stat sorununun çözülmesi adına tarihi bir adım oldu.

Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürlüğü’nde imzalanan protokol kapsamında Zübeyde Hanım Stadyumu ismini taşıyacak ve yaklaşık 15 bin kapasiteli olarak inşa edilecek yapı tamamen Büyükşehir Belediyesi’nin imkânlarıyla kente kazandırılacak. Büyükşehir Belediyesi stadı tamamladıktan sonra işletilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teslim edecek.

Aksoy Mahallesi’nde ‘Yalı’ olarak adlandırılan mevkide ve ilçe açısından simgesel özelliği bulunan noktada yer alan Karşıyaka Stadı depreme dayanıklılık ve fiziki yetersizlik gerekçeleriyle 2015 yılında yıkıldı. Yeni stadın aynı ya da farklı bir bölgede inşa edilmesiyle ilgili uzun tartışma süreci yaşandı. Sonrasında ise aynı adreste karar kılındı ve yeni stat için planlama çalışmaları başladı. Fakat ardından hukuki süreçler ve mahkeme iptal kararlarıyla yeni stadın yapımına geçilemedi. Stat arazisi uzun yıllar atıl durumda kaldı. Projenin bir türlü hayata geçirilememesi ve sürecin tıkanmasının ardından yetki devri gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tugay’ın göreve gelmesiyle birlikte süreci başka bir boyuta taşıdı. Pratik çözüm önerisi karşılık buldu ve Büyükşehir Belediyesi’nin stadı yapması için protokol imzalandı.

250 MİLYON LİRA ÖDENEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından süreçte yaşanan tıkanıklıklar çözülmeye çalışıldı. Stadın yapımını belediyenin üstlenmesi gerektiğini açıkça ilan etmesinin ardından arazi tahsisi üzerinden merkezi idareyle ilişkiler ilerletildi. Bu kapsamda 2024 yılında ilk resmi arazi tahsis başvurusu yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 bütçesine stadın yapımı için yaklaşık 250 milyon liralık ödenek koydu. Tahsis gelir gelmez ihaleye çıkılacağı ve inşaatın en hızlı şekilde başlatılacağı belirtildi. Belediye 2024 yılında ağustos ve aralık, 2025’te ise mart ve mayıs aylarında resmi tahsis başvurusu yaptı. Ancak uzun süre olumlu yanıt gelmedi. 2025 yılında hazırlanan protokol imza aşamasına getirildi.

Geçen günlerde Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında oynanan lig karşılaşmasında da taraftarların statla ilgili beklentilerini yanıtlayan Başkan Tugay, stadın dönem bitmeden hizmete alınacağını ve açılışta da yer almak istediğini ifade ederek "Bir ahdım var, inşaatında ben de çalışacağım” demişti.