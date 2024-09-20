Karşıyaka’da arabulucu süreci başladı: Emekçiye parça parça tazminat

Mahir KANAAT

Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.’de işten atılan 93 işçinin mücadelesi 9 Ağustos tarihinden bu yana sürüyor. Karşıyaka Belediyesi önünde eylemlerine devam eden emekçilerin ücretleri parça parça yatırılmaya devam ediyor.

Cuma günü, sendika avukatı aracılığıyla hukuki süreç başlatan işçilerin ara bulucu görüşmeleri başladı. Sendika avukatı ile hareket etmeyen işçilerden ara bulucu görüşmesi yapılanlar da bulunuyor. Görüşmeler 8’er, 9’ar kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor.

Kod 46 ile işten çıkarılan 4 işçiye kıdem tazminatı alacaklarının, ocak ayında başlatılacak 8-9 aylık bir taksitlendirme süreciyle ödeneceğine dair teklif verildi. Kod 26 ile işten çıkarılanlara ise henüz teklif verilmedi. Öte yandan işveren tarafından işçilerin işe iadelerine ilişkin bir teklif de yok.

İşine dönmek için hukuki mücadeleyi sürdüreceğini belirten bir işçi, “Cuma gününe kadar içeride kalan maaşlarımız, TİS farkları, izinlerimiz vardı. Onları yeni yatırdılar, an itibariyle tazminat hariç alacak paramız kalmadı. Fakat sundukları teklifin de kabul edilecek yanı yok. Ocak ayına kadar bekleyip taksit taksit ödeme yapacaklarını söylüyorlar. Daha eylül ayındayız. Nasıl geçineceğiz?” diye konuştu.

Bir başka işçi ise, “İşten atılanlar arasında engelli çocuğu olan arkadaşlarımız var, evlat edinme sürecinde olan arkadaşlarımız var… Bize jest yapıyor gibi sunuyorlar ama işçi olarak kabul edilecek bir teklif değil bu” dedi.

Öte yandan Kent A.Ş.’de çalışmaya devam eden emekçilerin de hâlâ paralarının yatırılmadığını vurgulayan bir başka işçi, “Ağustos ayında yatırılması gereken temmuz ayı maaşı hâlâ yatmadı arkadaşlara. İçeride de sıkıntı devam ediyor. Bizim kafamız çok karışık. İlk istediğimiz işe dönmek ama işe girince maaş alamayacağız. İşçiye hakkını, işten atsalar da, çalıştırsalar da vermiyorlar” diye konuştu.