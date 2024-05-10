Karşıyaka’da haşere hareketi

Karşıyaka Belediyesi artış gösteren sinek, böcek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele başlattı.

BirGün EGE

Baharın gelişiyle birlikte çoğalan sinek ve haşerelere karşı çalışma başlatan Karşıyaka Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle etkin ilaçlama mücadelesini sürdürüyor. Karşıyaka Belediyesi’nin büyük çoğunluğu saha çalışanı olan 25 kişilik özel ekibinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vektör mücadele ekibi ile koordineli olarak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki 520 odak nokta düzenli şekilde ilaçlanıyor.

Biyolojik kökenli ilaçların kullanıldığı mücadelenin hedefinde; hastalık taşıyıcı nitelikte olan sivrisinek, karasinek, pire, kene, hamam böceği ve fareler bulunuyor. Üreme noktalarını etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bu uygulamanın yanı sıra ekipler, sırt ekipmanlarıyla sadece bahar dönemlerinde popülasyon artışı görülen yeşil alanlarda sınırlı olarak uçkun mücadele çalışması da yapıyor.

Ayrıca çoklu popülasyon çıkışına neden olan dereler, yağmur suyu ızgaraları ve rögar kapakları da periyodik olarak ilaçlanıyor.

KAYNAĞINDA ÇÖZÜM

Haşere mücadelesini ekolojik yaşam dengesini bozmadan, bilinçli ve bilimsel yöntemlerle gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal “İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli olarak yıl boyunca devam eden ilaçlama çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi; son derece sağlıksız ve verimsiz bir yöntem olan araç üzeri makinalarla zehir püskürtme çalışmaları yapmak yerine, belirlediğimiz üreme noktalarını düzenli şekilde ilaçlayarak gerçekleştiriyoruz. Yurttaşlarımızın balkon, bahçe, depo, bodrum kat gibi alanlarda su birikmesini engelleyecek, durgun su oluşumunu önleyecek şekilde düzenleme yaparak mücadelemize katkı sunmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın huzurunu ve sağlığını korumak için seferberlik halinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.