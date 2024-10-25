Karşıyaka’dan 21 yıl sonra ilk

BirGün EGE

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon kendi rekorlarını kırarak şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, Düzcespor'u geriden gelip, penaltı kaçırmasına rağmen son dakikada 2-1 mağlup ederek 21 yıl sonra üst üste 6 galibiyet aldı, ezeli rakibi Bursaspor'u sollayıp liderliği tek başına devraldı. Ligde üst üste 6'ncı galibiyetini alan Karşıyaka, 2'nci Lig'de şampiyon olduğu 2002-2003 sezonundan 21 yıl sonra ilk kez 6'da 6 yaptı.

İzmir temsilcisi en son o sezon 7 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bu sezon Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde lige 48 yıl sonra ilk kez ilk 4 maçta gol yemeden başlayan Kaf-Kaf, 21 yıl sonra bir ilki daha başarıp Bursaspor'dan koltuğu aldı. Grupta Silifke Belediyespor deplasmanından golsüz eşitlikle dönen Bursaspor 17 puanda kalırken, 7 hafta sonucunda 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup 19 puana ulaşan yeşil-kırmızılı ekip zirveye bayrağını dikti. Taraftarların bağırlarına bastığı Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri grupta diğer rakiplerine de fark attı.

Futbolda ligde cumartesi günü Tokat Belediyesi Plevnespor'u galibiyet serisini 7 maça çıkarma hedefiyle ağırlayacak Karşıyaka’nın oynayacağı stat netleşti. Alsancak Stadı'ndaki ışıklandırma problemi nedeniyle bu yıl gece maçı oynayamayan Karşıyaka’da taraftarlar maç Atatürk Stadı'na alınırsa akşam saatlerinde oynanmasını talep ediyordu. Karşıyaka, Tokat Belediye Plevne Spor arasındaki karşılaşma 26 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda saat 19:00’da başlayacak maç, her iki takım için de kritik bir mücadele olacak.

ÜST ÜSTE 3'TE 3

İzmir'de Altay'la birlikte şirketleşmeyen tek kulüp olmasına rağmen 3 branşta birden başarılı mücadelesini sürdüren Karşıyaka, futbol, basketbol ve voleybolda iki hafta üst üste 3'te 3 yaptı. Bu sezon voleybol dışında sponsoru olmayan, yönetim ve reklam katkılarıyla sahaya çıkan 112 yıllık Kaf-Kaf, 7 sezondur 3'üncü Lig'den kurtulmaya çalışan futbol branşında 4'ü deplasmanda art arda 6 galibiyetle rekor kırıp liderliği aldı.

İsim sponsorunu kaybeden, dağılma tehlikesi yaşayan Karşıyaka, ligde Merkezefendi Basket'i 105-88, Mersin Spor'u 107-81 yendi. Ligde iki maçta üst üste 100 sayı barajını aşan Ufuk Sarıca yönetimindeki Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi'nde de Saint-Quentin'i 84-74'le geçti. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde ise 13 yıllık Sultanlar Ligi hasretine son vermek isteyen İnfo Yatırım Karşıyaka, oynadığı 3 maçı da kazanıp lider olurken rakiplerine hiç set vermedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 8. hafta karşılaşmasında liderlik mücadelesi verdiği 68 Aksaray Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanan müsabakayı İzmir ekibi 2-0 kazanmayı başardı ve liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Böylece sarı-lacivertliler, en yakın rakibi olan 68 Aksaray Belediyespor’la arasındaki puan farkını da 3’e çıkardı. Böylece sarı-lacivertli ekip, ilk 8 maç itibarıyla yenilgi yüzü görmezken, 7 galibiyet 1 beraberliğe imza attı. Menemen FK ligin 9’uncu haftasında yarın Arnavutköy Belediyespor’a konuk olacak.