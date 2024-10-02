Kartallar İstanbul’da karşı karşıya geliyor

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci maçında yarın kendi sahasında Almanya’dan Eintracht Frankfurt’la karşılaşacak.

Hem renkleri (siyah – beyaz) hem de sembolleri (kartal) aynı olan iki takım kendi liglerinde ilk sıralarda. Eintracht Bundesliga’nın ikincisi, Beşiktaş da Süper Lig’in üçüncüsü, üstelik bir maç eksikle.

Ancak iki takım da geçen hafta başlayan UEFA Avrupa Ligi’nde iyi durumda değiller. İlk maçında Ajax karşısında ağır bir yenilgi (4 – 0) alan Beşiktaş sıfır puanla toplam 36 takımın yer aldığı Avrupa Ligi’nde sonuncu sırada. Bu ligin profili düşük takımlarından Viktoria Pilsen’le (Çekya) kendi sahasında karşı karşıya gelen ve son dakikalarında yediği iki golle 3-1 önde götürdüğü maçtan çok değerli iki puanı kaybederek ayrılan Eintracht da 15’nci sırada. Yani her iki takımın da Avrupa ligindeki iddialarını sürdürebilmeleri için İstanbul’daki karşılaşmadan üç puanla ayrılmaları çok önemli.

Alman spor basınında çıkan haberlerde Eintracht, sadece zorlu bir takımla değil, "ateşli, duygusal, aşırı coşkulu" bir taraftar önünde oynayacağı için “soğukkanlılığını koruma”ya davet ediliyor. Aslında bu durum Eintracht için sıradışı bir durum değil. Almanya’nın futbol başkenti Frankfurt’u temsil eden takımın toplam 1100 civarında taraftar klübü var. Onlar da, özellikle “Ultra’lar” adıyla takımlarını destekleyen taraftar grubu da "Çarşı”daki kadar olmasa bile “ateşli, duygusal ve coşkulu." Tabii İstanbul onlardan çok az bir bölümünü görebilecek.

Bu satırların yazarı bundan önceki Eintracht Başkanı’nın Almanya’daki faşist ve ırkçı yükselişe karşı güçlü tavrından dolayı yıllardır bu klübün üyesi. O nedenle kalbinin bir bölümü yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği kentin takımından yana. Eintracht’ın başında artık başka bir başkan, yeni bir yönetim var. Ancak aşırı sağcı parti AfD’lilere sadece klüp üyesi olarak değil, taraftar olarak da istenmediklerini defalarca açıklayan eski Başkan Peter Fischer’in koyduğu sınırları halen kimse tartışamıyor. Almanya’da bu akşam televizyonlarının başında bu maçı seyredecek olan milyonlarca futbolseverin büyük bir bölümünün bu ülkede yükselen faşizmin karşısında olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle “iyi olan kazansın” diyoruz.

Bu maçın biri 125, diğeri 121 yıllık iki takımın Avrupa’da bu sezonki yolculuklarında çok önemli bir yeri var. Eintracht Avrupa kupalarında şimdiye kadar Fenerbahçe, Galatasaray, Sakaryaspor ve Beşiktaş’la yaptığı toplam yedi maçın ikisini kazandı, dördünde berabere kaldı, birinde yenilmişti. Beşiktaş iki yıl önce Frankfurt’taki maçta ağır bir yenilgi almıştı (5-0). Umarız tarih tekekkür etmez.

İstanbul’daki karşılaşma tabii ki uluslararası bir kapitalist tekel olarak faaliyet gösteren UEFA’nın bir organizasyonu.

Ama aynı zamanda özellikle son 60 yılda birbirine kopması çok zor bağlarla yakınlaşan iki toplumun onbinlerce sporseverinin stadyumda ya da ekran karşısında buluşacağı, 90 dakikalığına da olsa birarada olacağı bir platform.

Umarız sportmence geçer...