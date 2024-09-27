Katliam yasasına karşı sokağa

Halil ERTUNÇ

İzmir’de sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunan yüzlerce kişi, 29 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek. Katliam yasasına karşı gerçekleşecek eyleme meslek odaları, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri destek verecek.

Yaşam hakkı savunucuları, daha önce de nöbet eylemleri, basın açıklamaları ve yürüyüşlerle seslerini duyurmuştu. Binlerce yurttaşın katıldığı Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu’ya gerçekleştirilen yürüyüşle katliam yasası protesto edilmişti. Şimdi ise 29 Eylül saat 16.00’da aynı güzergâhta Büyük İzmir Mitingi düzenlenecek. Geniş Merdiven Grubu’nun da mini bir konser vereceği etkinlikte, yüzlerce kişinin yaşam hakkı savunucularına destek vermesi bekleniyor.

BARINAKLAR ÖLÜM KAMPI

Yasanın memleketin çoğunluğu tarafından istenmediğini vurgulayan yaşam hakkı savunucuları yaptıkları açıklamada “Yalan haberlerle, çarpık algı oluşturarak, şimdiye dek dostça yaşadığımız sokak hayvanları birden canavar gibi gösterilerek korkunç düşmanlık yaratıldı. Bu nefret söylemine karşıyız. Büyük İzmir Mitingi’ne tüm can dostlarını, tüm yaşam hakkı savunucularını bekliyoruz” denildi. Barınakların ölüm kampı olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Hiçbir canlının yaşadığı ve alışmış olduğu yerden zorla alınarak sürgüne gönderilmesini asla kabul etmeyeceğimizi haykıralım. Bu dünya hepimize ait. İnsanoğlunun dünyanın efendisi olma çabasını reddediyor ve yaşasın türlerin eşitliği diyoruz” denildi.

Miting Tertip Komitesi’nden Avukat Bilge Berk ve Gürsel Ulaş, BirGün’e yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Manavdan pazardan sebze meyve ayıklar gibi, ‘Bunlar ölsün, bunlar kalsın’ diyorlar. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını ellerinden alan bir kudrete sahip olduklarını düşünenlere ve uygulamaya koyanlara karşı bu katliam yasasını durdurmalıyız. Çevre ve doğa talanı AKP döneminde inanılmaz arttı. Doğasını korumaya çalışan halkı, çeteler eliyle sindirmeye çalışan ve en son Artvin’de Reşit Kibar’ın hayatını elinden alan bu kötülükle beraber bunca yoksulluğun, bunca ayrımcılığın, bunca çöküşün müsebbibi olan AKP iktidarı, bizleri çeşitli konularla meşgul ederken yarattıkları yıkımı unutturmaya çalışıyor. Bizler hem bu beceriksiz ve kendilerine hünerli yönetimlerinin hesabını verme çabalarına devam etmeye hem de sokaktaki canların hayatlarını ellerinden almalarına gücümüz yettiğince direnmeye devam edeceğiz.”