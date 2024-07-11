Kavga daha güçlü olacak!

Her ayın ilk haftasında başta TÜİK olmak üzere, güvenilir bazı ekonomik kuruluşlar, mal ve hizmetlerde oluşan fiyat artışlarını açıklar…

Mal ve hizmetlerdeki artışların toplamı olan enflasyon, ekonomik istikrarın en önemli göstergesidir…

Çünkü enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının artışı kadar önemli bir değer olan, Türk Lirası’ndaki aşınmayı da ölçer...

Kısaca enflasyon, yurttaşlarımızın satın alma gücünü belirlerken aynı zamanda, yaşam kalitesinin, huzur ve refaha ulaşabilmesinin ve gelecek beklentisinin de göstergesi olur!

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Ancak, TÜİK’in her ay açıkladığı enflasyon rakamı, güvenilir ekonomi kaynakları tarafından hep yalanlanır…

Haziran 2024 rakamı da böyle oldu!

TÜİK, 2024 Haziran ayındaki enflasyonun bir önceki aya kıyasla 3,85 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyinde gerçekleştiğini açıklarken, ENAG, enflasyonun yıllık bazda yüzde 113,5 olduğunu ilan etti…

Yani yine haziranda enflasyon düşmüş!

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Ne hikmetse son yıllarda, TÜİK’in açıkladığı “Aralık ve Haziran enflasyon” rakamları hep düşük çıkıyor…

Hikmet, TÜİK Başkanını atayan ucube rejimde! Yani ekonomist olan “tek adamda(!)”

İktidarın, milyonlarca emekçi ve emekliyi ilgilendiren açıklamasının dayanağı, TÜİK’in “bu aylarda belirlediği enflasyon rakamları!”

Çünkü emekçilerin alacakları ücretlere yapılacak olan zam, TÜİK’in açıklayacağı “Ocak ve temmuz aylarındaki enflasyon rakamına” göre belirleniyor…

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TÜİK Bu kez fena yakalandı…

Gazeteci Alaattin Aktaş’ın haberine göre TÜİK, ev kirasını 5 bin, uzman doktor ücretini de 39 TL olarak belirlemiş, dahası ülke gerçeklerine uymayan bir dizi mal ve hizmet fiyatını da uydurarak sepete atmış… Sonuç, enflasyon sanal olarak düşmüş!!!

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Yapılan hile anlaşılınca doğal olarak yurttaş sordu “Enflasyonu oluşturan sepette neler vardı?”

Bu soruya TÜİK başkanı; “AB ülkelerinde de sepetteki tüm ürünler açıklanmıyor” diye cevap verdi!

Üstelik “başkana böyle saptırma olur mu?” diyenlere de “Madde fiyatlarının açıklanması için ekstra bir gün daha çalışmak gerekir. Bu nedenle artık bu fiyatları yayımlamıyoruz” diyerek ne denli pişkin olduğunu gösterdi…

Erhan Çetinkaya’nın başkanı olduğu TÜİK’te, bilgileri toplamak için binlerce insan çalışıyor. Üstelik bu personelin yüzde 32,5’i merkezde, yüzde 67,5’i de veri toplamak adına taşrada görev yapıyor…

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TÜİK Başkanının son ifadesine bakın! “Zam dönemlerinde neden enflasyon düşük çıkıyor?”

Yanıt: “Muhatap biz değiliz.” Dahası; “Elektrik zammının 1 Haziran ya da 1 Temmuz da yapmanın farkı var. Tercih bu yönde kullanıldı!”

Tercihi yapan kim????

Tek adam!!

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Bakınız; kuruluşundan AKP dönemine kadar yani 76 yılda TÜİK’te 18 başkan görev almışken, son 20 yılda 9başkan değişmiş.

Çetinkaya, AKP’nin 10’uncu TÜİK başkanıdır!

Tıpkı Merkez Bankası gibi, ekonominin temel kurumları, kendi yasa ve yönetmeliklerine göre özerk olarak değil, tek adamın kaprisiyle yönetiliyor…

Bu ucube sistemde iktidar, çalışanların, emekçilerin, emeklilerin cebinden TÜİK aracılığıyla resmen para çalıyor!

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Aslında TÜİK yalan bilgilerle oluşturduğu enflasyon rakamlarıyla ülkeyi ve yurttaşları daha da yoksullaştırıyor…

Dengeyi bozan asılsız rakamlar, hem cezalandırılması gereken bir suç oluşturuyor hem de ter döken yurttaşların yaşama şevkini yok ediyor!

Vahim olan, bu tek adam rejiminin, yalan ve çarpıtılmış verilerle ayakta kalması!

Tüm emekçiler, emekliler, yurttaşlar, anayasal direnme hakkını kullanmalılar…

Yeter artık!

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41 yıldır “suç işleyenlerin kendilerinden utanç duydukları Türkiye’yi yaratmak için SHP, CHP ve BirGün’de mücadele ediyorum. Bu zaman zarfında birçok solcu yoldaşımla çok bedel ödedik!”

Şimdi bizlerin mücadelesine, Özgür Özel’in de katılması, Sol, CHP ve Türkiye için yeni bir umut oldu!

Bilinmeli ki; “aydınları, gazetecileri hapse atan, yargı sopasıyla yurttaşı sindirmeye çalışan, (Timur Soykan, Murat Ağırel, Erk Acarer, Barış Terkoğlu, İsmail Saymaz ve Alican Uludağ’ı) tehdit eden sözde kabadayılarla ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kin duyan, ihanet edenlerle kavgamız daha da güçlü olacak!