Kavgayı CHP’nin bahçesinde istiyor: Yeni bir yol var yürümek lazım

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden CHP’nin başına getirilmesi sadece CHP içi bir mesele değil.

Adalet Bakanı Gürlek, bu yargı müdahalesinin "ne kadar doğru olduğunu" anlatmak için hızla TV ekranlarına koşarken; Ömer Çelik, doğrudan CHP lideri Özgür Özel’i hedef alarak iktidarın süreçteki rolünü belli etti.

Beklendiği üzere yandaş medya Kılıçdaroğlu’nu aniden "yeniden keşfederken", Bahçeli ve ekibi ısrarla "CHP’de iki tarafın uzlaşması gerektiği" yönündeki söylemlerini sürdürüyor. İşin ilginci, tarafsızlık kisvesi altında benzer okumalar yapan yorumculara ve akademisyenlere rastlamak da mümkün.

Tam da bu yüzden, olan biteni doğru anlamak için zihin berraklığına ve bazı temel başlıklarda mutabık kalmaya ihtiyacımız var.

İşe şu tespitlerle başlayalım:

Rejimin Yeni Muhalefet Dizaynı: "Mutlak butlan" meselesi, yalnızca CHP’yi dizayn etmek veya yaklaşan seçimi kazanmak için kurgulanmadı. Bu hamle, kurulmak istenen yeni rejimde muhalefete biçilen "yeni vazifeyi" gösteriyor. Kısacası Kılıçdaroğlu CHP’si, hem bugün hem de yarın Saray rejiminin işlevsel bir aparatı olmak üzere tasarlandı.

Kurultay Beklentisinin İmkânsızlığı: Parti merkezine "mutlak butlan" kararı ve polis eşliğinde giren Kılıçdaroğlu’nun, rızasıyla bir kurultay toplaması beklenemez. Nitekim geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamalar, niyetini açıkça ortaya koydu. Kılıçdaroğlu da tıpkı Bahçeli’nin MHP’de yaptığı gibi, tabanın demokratik taleplerine göre değil, dâhil olduğu sistemin ihtiyaçlarına göre konum alıyor. Hedef net: Cumhurbaşkanlığı seçiminde partiyi yönetmek, adayı ve vekilleri bizzat belirlemek.

İç Çatışma Stratejisi: Yargı kararıyla CHP yönetimine atananların ana siyaseti, iktidarla mücadele etmek yerine, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nu yıpratmak üzerine kurgulanacaktır. Bu yapı, mesaisini iktidar cenahına argüman toplayarak geçirecek bir "iç muhalefet" işlevi görecektir.

İktidarın Sınır Tanımazlığı: Muhalefet blokunun vereceği tepkinin cılız kalması halinde, iktidar dokunulmazlıkların kaldırılması dâhil çok daha sert hamleler deneyebilir. Zira Türkiye’de artık “Bu kadarı da olmaz” diyebileceğimiz hiçbir eşik kalmadı.

DÖNÜM NOKTASI

Mutlak butlan kararının ardından, haklı olarak CHP içinde ikili bir yapının oluştuğu değerlendirmesi yapıldı. Özgür Özel de parti içinde kalarak mücadeleye devam edeceklerini duyururken bu durumu tescil etmiş oldu.

Belediye ve il başkanları, kongrenin 45 gün içinde toplanması çağrısında bulanarak bu durumun varlığını kabul etmekle birlikte bitirilmesi için yol gösterdi.

Kuşkusuz binlerce CHP’li bu haklı duygu ve beklentiler içinde. Ancak gidişat, bu iç hesaplaşmanın bir sonuç vermeyeceğini gösteriyor. Mücadeleyi sadece "CHP’ye yapılan müdahaleyi püskürtmek" düzeyine indirgemek, zaman kaybından başka bir şey olmayacak. Böyle bir tutum yıpratıcı ve çözümsüz olmasının ötesinde, iktidarın muhalefeti tam da çekmek istediği minderde güreşmek anlamına gelecektir.

Oysa hafta sonundan itibaren tüm ülkeye yayılan duygu, çok daha başka bir çıkış yolunun varlığını işaret etti. Siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve meslek odalarının hep bir ağızdan yaptığı "ortak mücadele" vurgusu, CHP’nin sınırlarını fersah fersah aşan, ülkenin yüzde 70’ini kucaklayabilecek yeni bir itiraz iklimi doğurdu. Bu refleks, belki 19 Mart ruhunun kitleselliğine henüz ulaşamadı ama taşıdığı duygu ve taleplerle çok daha ileri bir ortaklığın zeminini kurdu.

İKTİDAR NE İSTİYOR?

Erdoğan’ın bu "butlan" hamlesinden güncel beklentisi çok net: CHP’nin felç olması. Bütün enerjinin parti içi çekişmelere harcanması. İmamoğlu davası, belediyelere yönelik operasyonlar ve Kılıçdaroğlu-Özel kavgası derken seçimin kapıya dayanması... Erdoğan, böylece ateşteki kestanelere elini sürmeden, muhalefetin en önemli dinamiğini kendi iç savaşında saf dışı bırakmış olacak.

Seçim kazanıldıktan sonra ise adına ister "Merhametli Monarşi", ister "Güçlü Liderlik", ister "Sultanizm" deyin; yeni rejim tamamen tahkim edilecek. Muhalefet enerjisini CHP koridorlarında tüketirse, iktidar bu planın tıkır tıkır işleyeceğinden emin.

Peki iktidarın oyun planı bu kadar aşikârken, muhalefetin yapması da belli değil mi? Elbette belli. Ancak Kolomb’un yumurtayı dik durdurma meselesinde olduğu gibi; ne yapılacağını bilmek yetmez, o adımı eyleme dökmek gerekir.

CHP’nin muhalefetin en büyük kurumsal yapısı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Fakat artık CHP’nin merkezi düzeyde siyasi bir "yer değiştirme" yaşadığını görmek zorundayız. Üstelik bu durum doğrudan iktidar tarafından tasarlanmışken, CHP’yi yeniden muhalefet saflarına katmak veya Kılıçdaroğlu’nu içeriden yenme hesapları yapmak beyhude bir enerji israfı olabilir. Yıllarını bu partiye vermiş büyük bir kitle için bu gerçeği kabullenmek elbette kolay değil. Ancak Özel liderliğindeki ana gövde mücadeleyi yüzünü Kılıçdaroğlu’na dönerek vermemeli. O yapı artık bir "aparat"tır. CHP’deki butlan yönetimini göndermenin tek yolu, doğrudan iktidarı yenmektir. Hedefe de rejim konulmalıdır.

MANİVELA NEREYE KONACAK?

Devletleşmiş bir iktidarı ancak bir bütün olmuş, rejim karşısında kenetlenmiş ve enerjisini içe değil dışa yöneltmiş bir muhalefet bloku yenebilir. Saray rejimi, muhalefet dinamiklerini ayrı ayrı kuyulara hapsetmeye çalışıyor. Şimdi o kuyulardan çıkma ve omuz omuza verme zamanı. Bunu başarmak mümkün.

Eğer muhalefet güçleri manivelayı doğru yere yerleştirebilirse, büyük kalabalıkların harekete geçmesi kaçınılmazdır. Burada seçilmiş CHP kadroları için de en kritik eşik şudur: Manivelayı dar bir "CHP bahçesine" mi kuracaksınız, yoksa kavgayı ülkenin tam ortasına mı taşıyacaksınız?

Yol belli, yanıt belli. Ama yumurta hâlâ dik değil.