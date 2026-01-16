Kayak Merkezi Büyükşehir’de

Denizli’nin Tavas ilçesi Nikfer (Konak) Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Bozdağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında bulunan 53 bin 183 metrekarelik Denizli Kayak Merkezi üzerinde devam eden tartışmalara mahkeme noktayı koyarak Denizli Büyükşehir Belediyesi’ni haklı buldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tesisin 17 Ocak’ta açılacağını söyledi.

Tesis, yapıldığı 2019 yılında 20 yıllığına o dönem AKP tarafından Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildi. Bu süreçte, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen süreler doğrultusunda gerekli yatırımların tamamlandığı tesis için, yaklaşık 750 milyon TL değerindeki tesisin geçici kabulü yapıldı ve 27 Aralık 2023 tarihinde Bakanlığa bildirildi.

2024 yılında gerçekleşen yerel seçimlerden sonra CHP’ye geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mayıs 2024 tarihinde Bakanlık tarafından istenen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı eksiklikleri giderilerek, ruhsat e-Devlet üzerinden süresi içinde sisteme yüklenip ve Turizm İşletme Belgesi için başvuru yapıldı. Ancak 18 Ocak 2025 tarihinde yapılan denetimde, tesiste personel konaklamasına yönelik bir birim bulunduğu gerekçesiyle, imar planına aykırılık olduğu ileri sürüldü ve bu nedenle 30 Temmuz 2025 tarihli Bakanlık kararıyla kesin tahsis iptal edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu iptal kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Denizli 2. İdare Mahkemesi’nde dava açtı ve mahkeme, 9 Ocak 2026 tarihinde verdiği kararla, kesin tahsisin iptaline ilişkin işlemi esastan iptal etti.

FAALİYET SÜRECEK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Her zaman söylediğimiz gibi biz adalete olan güvenimizi her zaman koruduk, bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Çünkü adaleti kaybedersek gidecek hiçbir yerimiz olmaz. Arkadaşlarımız çalışmalarına başladılar. Kayak merkezimiz tekrar Denizli Büyükşehir bünyesinde çalışmalarını ve faaliyetlerini sürdürecek. Bir aksilik olmazsa 17 Ocak Cumartesi günü kayak merkezimiz tüm Denizlili hemşehrilerimize açık olacak” dedi.