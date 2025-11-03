Kaydır

Bir şeyin olmadığı bilincimizle vardığımız bir sonuç olduğuna göre, bilincimizin olmadığını nasıl biliriz? KAYDIR Yarı olgunlaşmış iki muzu blender’a atıyoruz, bir yumurta KAYDIR. Hey, excuse me, where are you from? KAYDIR Beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma üye olmayı lütfen KAYDIR Moda’da en iyi beş date mekanını seçtik. İlk durağımız KAYDIR Bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı karabiber, iki limon KAYDIR Bu sabah altıda yapılan operasyonlar sonucunda İBB personelinden yüz bin kişi casusluk suçlamasıyla tutuk KAYDIR Miyaav, mmmmm, miyavvvv KAYDIR Niye patlattın şimdi balonunu? KAYDIR Evet arkadaşlar, Türkiye’de en çok satan beş elektrikli otomobil modelinin otoyol menzil tes KAYDIR.

Ufacık bir gezegendesin, bu senin dünyan. Yer çekimi o kadar az ki biraz güçlü zıplasan atmosferin dışına çıkıp uzayda kaybolursun. Yerde bir kazık var ve ona bağlı ipe sol elinle sımsıkı tutunuyorsun, ipi bıraktığın anda uzaya doğru uçup yok olacaksın. Öte yandan bu kazık zamanla çürüyecek ve ileriye yeni bir kazık çakman gerekecek. İpi hiç bırakmadan yirmi beş yıl ileriye, zıplayabildiğin kadar zıpla. Sağ elinle yeni kazığı çak, ilk kazığa ihtiyacın kalmadı onu bırakabilirsin ve şimdi havada bir yirmi beş yıl daha... Bunlar dünyaya ve hayata tutunmanı sağlıyor, ilk yirmi beş yıl anne ve babandı, ikinci yirmi beş yıl çocuğun, üçüncüsü? KAYDIR Bol meyvesi, sıcak iklimi ve nispeten uygun fiyatlarıyla emekli cenneti haline gelen Aydın ilimizin, yaşlı intiharında da başı çektiğini biliyor muydunuz? KAYDIR Hanım rahmetli oldu, çocuklardan biri Ankara’da, biri Almanya’da, ben de işte burada KAYDIR Zeki Demirkubuz da Nuri Bilge için demiş ki, hahahhahhaa KAYDIR Bak İlkkan, seni alırım, hemen şurada KAYDIR Kazık mı çakacaksın lan bu dünyaya? KAYDIR Er-Man! KAYDIR Tabii ki de İbrahim, çünkü İbrahimler cömert olur, vermeye doyamaz KAYDIR Öğleye doğru uyanır bir cafe’ye giderim, kendime bir filtre kahve söylerim, geleni geçeni izlerim KAYDIR.

∗∗∗

Tansiyonu yirmiye çıkmış, hastaneye kaldırmışlar, az daha gidiyormuş... O öldü ya, iki sene oluyor, pankreas, hiç şakası yok... En son gördüğümde zurna gibi içiyordu, her gece her gece, direğe tam ortadan girmiş, neyse ki tek başınaymış... Kalp krizi geçirdi hala baca gibi sigara içiyor ve bir laf söylesen duvar gibi dikilip bunu savunuyor... Sigaranın üzerinde sağlığa zararlı filan yazıyorsa, aynı yazı baklavanın üzerine de yazılmalı... Elleri tir tir titriyordu, inanamadım, daha bir yıl önce bambaşka biriydi... Galiba pes etti, bıraktı, yaşıyor ama yaşayan ölü gibi yaşıyor, nasıl neşeliydi hatırlar mısın, kolay değil tabi onca acı... Ee, sen nasıl.. KAYDIR.

Matrix mi Fight Club mı? Matrix mi Alien mı? Alien mı Event Horizon mu? Alien mı Inception mu? KAYDIR I’m bored, let me text my ex KAYDIR Pearl Jam mi, Nirvana mı? Nirvana mı Mother Love Bone mu? Nirvana mı Alice in Chanis mi? Alice in Chains mi Temple of the Dog mu? KAYDIR Velihat Bilal Erdoğan olarak belirle KAYDIR Üçlü fantezimiz için bir arkadaşımızı davet ettik ama eski erkek arkadaşım yatakta benden çok onunla ilgilendi ve bu benim gururumu kırdı. Aradan yirmi yıl geçti ama hala o geceyi unutamıyorum ve bu kişiyi KAYDIR Annesine, kız kardeşlerine ve kızına tecavüz eden adam iyi halden serbest bırakıldı KAYDIR Kadınlar Halk Müziği Korosu Yılmaz Güney’i anma gecesinde üç türkü seslendirerek geceye renk KAYDIR Arabam Merso, civcivler terso, bu gece kolpa, yarın pompa, hav hav hah, höy höy höy KAYDIR Öyle değil o, bilmeden konuşamazsın, konuşturmazlar öyle herkesi KAYDIR Adana mı Urfa mı? Urfa mı Tokat mı? Tokat mı İskender mi? Tokat mı Cağ mı KAYDIR.

Sağlıklı bir yemek için sade yağı çelik tavada kısık ateşte KAYDIR Bu hareketi her sabah üç tekrar yapars KAYDIR Sağlıklı bir sosyal medya kullanımı için woker’ların dikkatini çekmeyeceksin, asla kontrast örnekler verme, asla, asla KAYDIR Mutfağınızda asla olmaması gereken beş şey KAYDIR Deli misin, şaka mı bunlar, ister sen söyle ister başkası söylesin, sus, radara alırlar, mahvederler KAYDIR Bugüne kadar yaptığın her şeyi mahvetmek mi istiyorsun, o halde elektronik sigaraya başla KAYDIR Trump KAYDIR Netanyahu KAYDIR Erd KAYDIR Never Say Never mı Die Another Day mi? Never Say Never mı Tomorrow Never Dies mı? Never Say Never mı Live and Let Die mı?

∗∗∗

Mademki bu gazeteyi aldım, mademki web sayfasını açtım, mademki seni sosyal medyadan takip ediyorum, mademki mademkideki ki’nin ayrılmayacağını bilecek kadar bilinçli bir okurum, o halde beni eğlendir veya bilgilendir. Bana net ol. Kafamı karıştırma. Yazına birkaç alıntı ekle ki hem daha inandırıcı görün, hem de alıntını alıntılayıp ortamda hava atayım. Efendi dur, saygılı davran, ölçüyü kaçırma, tekere çomak sokma, erken ötme, gölge etme, nazar etme, etme eyleme, beni düşman belleme, müşteri gelecek kapıda bekleme, kafiyeli söyleme -boomer derler-, kısık ateşte pişirme -loser derler-, ben demem başkası der ama ben de izlerim.

Öyle bir şey yaz ki sana kalp atayım, öyle yaz ki “yalnız olmadığını” sosyal medyada (ama story’de) haykırayım. Aslında şuradan bakarsak o kadar da olmaz, o kadar da bakarsak kör oluruz, aslında sen arandın, Sevim koş linç var. Beni rahatsız etme, ezberimi bozma, zaten burama kadar doluyum, seni mahvederim. Bana hizmet et. Peynir getir, buz getir, yemeği çok ısıtma, hadi şimdi bir de göbek at da pavyona filan gitmeyeyim, el alemin yazarlarına etkileşim harcamayayım. Seni gözüm gibi severim ama gözüm dışarıda bilesin. Bizim orada twerk bilmeyen yazara like vermezler. Kaçma dur, kaçamazsın. Boşuna deneme, yapamazsın, sen benimsin, ben seni kaydırırım ama sen beni kaydıramazsın. Ben okumazsam, sen yazamazsın. KAYDIR? KAYDIR? KAYDIR? Ne oldu?

Kasım bir aydır, çok sıkıldım kaydır, manitam taştan, olmadı baştan, hav hav hav, höy höy höy...