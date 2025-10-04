Kayıp plajların izinde

İstanbul’un boz renkli çorak bir kente dönüşünü, her gün sırtından bir kez daha hançerlenmesini tarifi imkansız bir kederle izliyoruz. Her şeyin yok olup ranta çevrilmesine karşı elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız.

Hepsi bir yana neredeyse denizin içindeki bir kentte denizin yok olması. Çok değil 30 yıl öncesine dek eline havlusunu, içine peynir domates koyulmuş yarım ekmeği kapan çocuğun yürüyerek denize kavuştuğu, yüzmeyi kendiliğinden öğrendiği bir kentti İstanbul.

“Denizin sahibi” olduklarını sananlar o zaman da vardı ama yine de olması gerektiği gibi herkese ait kıyılar çoktu. Şimdi, Adalar’da dahi ücretsiz denize girilecek bir sahil o kadar az ki. Yok edilenin yerine daha güzeli de gelmiyor. Sanki bir boş alan canavarı ya da dev bir beton mikser gece gündüz kente beton döküyor. Tüm kıyılar büyük holdingler tarafından kapatılıyor. Üstelik “Atıl kalmış sahili halka kazandırma” gibi bir yalan uydurarak.

ORTAK KÜLTÜRÜ DE YİTİRDİK

Tüm bu meseleleri kendine dert edinen genç mimari tasarımcı ve araştırmacı Kıvılcım Göksu Toprak, bir yerleştirme ve kamusal performans çalışmasıyla dikkati bu yöne çekiyor.

Proje, 18. İstanbul Bienali’nin paralel etkinliği kapsamında gerçekleşiyor ve İstanbul’un Kayıp Dinlence Mekanları: Plajlar ve mesireler” adını taşıyor. Adres ise içeriğe çok uygun. Büyükada Adalar Müzesi Bahçesi.

Kıvılcım Göksu Toprak, yerleştirme ile bienalin “Üç Ayaklı Kedi” metaforuna doğrudan atıfta bulunmayı da hedeflediğini belirterek çalışmasını şu sözlerle özetliyor:

“İstanbul’un bir zamanlar canlı olan ancak bugün unutulmuş rekreatif alanlarını yeniden canlandıran beş günlük bir katılımcı yerleştirme ve kamusal performans bu. Bugün büyük oranda kaybolmuş veya dönüşmüş olan plaj ve mesire kültürlerini ele almak istedim. Bu mekanlar, İstanbulluların kendi kendilerine organize ettikleri, anlık ve geçici ortak alanlar olarak yemek paylaşmak, dinlenmek, oynamak ve sosyalleşmek için kullandıkları şehir içi boşluklardı. Bugün yalnızca bu mekanların fiziksel varlığı değil, aynı zamanda kamusal birliktelik, mekânsal müzakere ve müşterek kullanım kültürü de yitirilmiş durumda. Bugün hızla özelleşen ve parçalanan kentsel kamusallık karşısında, bu yerleştirmeler geçmişi tekrarlamayı değil, bu ritüelleri yeni bir müzakere aracı olarak önermeyi hedefliyor.”

Kıvılcım Göksu Toprak’ın projesini ilk olarak UCL Bartlett School of Architecture yüksek lisans tezi olarak geliştirmiş ve 2023 yılında Royal Geographical Society’ye bağlı GLTRG tarafından ödüllendirilmiş.

UCL Bartlett Mimarlık Fakültesi'nde Mimari ve Kentsel Tarih ve Teori alanında doktorasını sürdüren Toprak “Ziyaretçiler dinlenerek, oynayarak, alanı sahiplenerek, hikâyeler paylaşarak ya da sadece gözlemleyerek bu yapılarla ilişki kurmaya teşvik ediliyor. Bu etkinlik izlenmesi amaçlanan bir performans değil, kullanımla birlikte halk tarafından gerçekleştirilen bir kamusal eylem. Yerleştirmenin birinci, üçüncü ve beşinci günlerinde, sabah, öğle ve akşam saatlerinde gerçekleştirilecek üç kayıt oturumu planlandı. Etkinliğin bu kısmıyla katılımı teşvik eden basit anonslarla birlikte, mekânın dönüşümünü ve etkileşim biçimlerini belgelemek hedeflenir” dedi.