Kayıtdışı ekonomiyi nasıl önleyeceksiniz?

Azmi Demirci

Son yıllarda kayıtdışı ekonomiden ve boyutlarından ciddi yakınmalar oluşmuştur. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de açıklamalarında, kayıtdışılıkla mücadele ettiklerini ve kayıtdışı ekonomiyi önleyeceklerini vurgulamaktadır.

Vergi ve sosyal güvenlik gibi düzenlemelerden kaçınma yolu olarak kullanılan kayıtdışı ekonomi, kamu finansman dengesini bozmakta, kayıtlı yükümlüler aleyhine ciddi haksız rekabet oluşturmaktadır. Konu, “ekonomik gelişme dinamikleri” ve “otomobil 200 kilometre hızla giderken frene sert basılmaz” gibi gerekçelerle ihmal ya da açıklanmaya çalışılsa da, suç gelirlerinin de kayıtdışı ekonomi içerisinde yer aldığı düşünüldüğünde, kayıtdışı ekonominin özü itibariyle “yasalara aykırı bir birikim modeli” olduğu ve toplumsal düzeni tehdit ettiği anlaşılacaktır.

Kayıtdışı ekonomiyle mücadele konusunda ülkemizde önemli yol alındığı söylenemez.

Çünkü;

1- Kayıtdışı ekonominin ulaştığı boyut konusunda ortak fikir yoktur.

2- Kayıtdışı ekonomiyle mücadelede etkin yasal düzenlemeler mevcut değildir.

3- Kayıtdışı ekonomiyle mücadele için, yetkilendirilmiş bir birim mevcut değildir.

4- Kayıtdışı ekonomiyle mücadele konusunda bir plan veya proje mevcut değildir.

5- Bu konudaki toplumsal mutabakatı toplumsal katılıma dönüştürecek bir yapı mevcut değildir.

Şaşırtıcı konu, 2’nci başlıkta belirttiğimiz ve bu çalışmada ele alacağımız vergi düzenlemeleridir.

1. Kayıtdışında Kalmanın Etkili Bir Yaptırımı Bulunmamaktadır:

Vergi Usul Kanunu’nun 344’üncü maddesinde “Vergi Ziyaı Cezası” başlığı altında;

“…. vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.” düzenlemesi yapılmış ve 2024’de bu maddeye eklenen;

“Vergi kanunlarına göre mükellefiyet tesis ettirilmesi gerektiği halde bu zorunluluğa uyulmaksızın vergi dairesinin ıttılaı dışında ticari, zirai veya mesleki faaliyette bulunmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda, birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara göre kesilecek vergi ziyaı cezası yüzde elli artırılarak uygulanır.” fıkrasıyla, vergi ziyaı cezasının bu kişilere 1,5 kat olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu düzenleme, 2024 yılında yapıldığından, önceki dönemlerde tespit edilen kayıtdışı faaliyetler için uygulanmayacak, 2024 yılından sonra da sadece kayıtdışı bırakılan ticari, zirai veya mesleki faaliyetler için yarım kat fazla uygulanacaktır.

Oysa, 4008 sayılı Kanun’la değişiklik yapılmadan önce belirlenen kayıtdışı işlemler “kaçakçılık” fiili sayılıyor, kaçırılan verginin üç katı tutarında ceza kesiliyordu.

Vergi sistemimizde yer alan usulsüzlük cezaları da kayıtdışı mükellefler bakımından özellik taşımamakta; bu cezalar kayıtlı mükelleflere nasıl uygulanıyorsa, kayıtdışı mükelleflere de aynı şekilde uygulanmaktadır.

2. Kayıtdışılık Vergisel Kolaylıkların Tamamından Yararlanabilmektedirler: Vergi sisteminde yer alan ve esasında kayıtlı mükelleflerin yararlanması gereken vergisel kolaylıklardan, kayıtdışı mükellefler de yararlandırılmaktadır.

VUK’un 344’üncü maddesindeki düzeltme beyannamesi verilmesi halinde sağlanan yüzde elli indirimli vergi ziyaı cezası uygulaması; 371’inci maddesinde yer alan ve vergi ziyaı cezası kesilmemesini sağlayan “Pişmanlık ve Islah” düzenlemesi; 376’ncı maddedeki “Vergi ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” hükümleri; Ek.1-11’inci maddelerinde hükme bağlanan uzlaşma düzenlemeleri, herhangi bir ayırım yaratılmadan, hem kayıtlı mükellefler için ve hem de kayıtdışı mükellefler için de uygulanmaktadır.

3.Kayıtdışılıkta Vergisel “Riskler” Daha Azdır: Kayıtdışı ekonomiyle mücadele edildiği ifade edilse de, ne yazık ki kayıtdışı ekonomik faaliyetler ve işlemler, küçük bir denetim “hedefi” oluşturmaktadırlar.

Vergi denetimleri, çoğunlukla kayıtlı mükelleflerin beyanları ve bu beyanların ekini oluşturan mali tablolar esas alınarak yapılmaktadır. Örneğin, basına da yansıdığı şekliyle, son dönemlerdeki “harcama ve gider sorgulaması modeli, enflasyon düzeltmesi ve nakit sermaye artırımı indirimi incelemeleri” tamamen kayıtlı mükellefler nezdinde yapılmakta, kayıtdışı mükellefleri kapsamamaktadır.

Diğer yandan, Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde hükme bağlanan kaçakçılık fiillerinin çoğu kayıtlı mükellefler tarafından işlenebilecek niteliktedir. Kayıtdışı çalışan ve dolayısıyla hiçbir defter tutmayan ya da belge düzenlemeyen bir mükellef için; defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yaptığı söylenemeyeceği gibi; defter, kayıt ve belgeleri tahrif ettiğinden veya gizlediğinden ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığından da söz edilemeyecektir.

4. Sonuç: Kayıtdışı ekonomiyle gerçekten ve ciddi olarak mücadele edilmek isteniyorsa; öncelikle vergi kanunlarından başlamak üzere, bu konuda etkin yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Aksi durumda, “200 km hızla giden otomobil (her ne demekse), ya uçuruma yuvarlanacak ya da yolda devrilecektir.”

Ülkemizi, 2017 yılında “gri liste”ye alan Avrupa Konseyi’nin bu listeyi oluştururken uyguladığı kıstasların hepsi konumuzla ilgilidir.

a. Vergi kaçakçılığı ve vergi yolsuzluğu.

b. Agresif vergiden kaçınma uygulaması.

c. Kara para aklama.

* Tanımı gereği kayıtdışı olan suç fiillerinin (örneğin, uyuşturucu ticareti, tefecilik vb) önlenmesi, vergi düzenlemelerinden önce, güvenlik ve ceza düzenlemelerinin konusudur.

** Tuncay Kapusuzoğlu, Vergi Cennetleri, Jersey Adası ve Görünmezliğin Dayanılmaz Hafifliği, www.vergiplatformu.com