Kayyum faşizmin ayak sesidir…

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevinden alındı.

Hakkâri Cumhuriyet başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, Akış hakkında gözaltı kararı verilmesi ve Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabahın erken saatlerinde gözaltına alınması, Türkiye’de yeni bir sorunun başlamasına neden oldu…

Yani, yasalar önünde eşit olan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının, insanlığa yakışmayan bir şekilde muamele görmesi, iktidarın hadsizliğinin göstergesi oldu…

DEM Partili Akış’ın yerine hemen Hakkâri valisi kayyum atandı…

Hukuksuzluğun son örneği olan seçilmiş Hakkâri Belediye Başkanını görevden alıp yerine kayyum atanması ve atananında Hakkâri valisi olması, iktidarın teokratik otokrasi düzenini pervasızca uygulamaya devam ettirdiğinin kanıtıdır…

∗∗∗

Hakkâri’nin DEM Partili Belediye Başkanı Akış’ın görevden alınmasının nedeni,10 yıldır süren bir dava!

İlginç olan, Yüksek Seçim Kurulunun “ Akış’ın adaylığının önünde hiçbir engel olmadığını” belirterek, adaylığını onaylaması, Hakkari Belediye Başkanı seçilmesi ve mazbatasının verilmesi sonrasında da yerine kayyum atanmasıdır…

Kaldı ki, Akış’ın 10 yıl boyunca süren davasının, seçimin hemen akabinde neticelenmesi ve Belediye Başkanlığı görevinden alınarak yerine kayyum atanması, önceden hazırlanan bir planın devreye sokulması olarak değerlendirilmeli…

Bu durum, demokrasiyi sandıktan ibaret gören AKP’nin aslında, Türkiye’de demokrasiyi tamamen yok ettiğinin açık göstergesidir…

∗∗∗

Önce Hakkarililer, sonra ülkenin her yerinde yurttaşlar kayyum uygulaması için YETER diyerek sokağa çıktılar…

Bu eylemlerde de çok da haklılar!

Önümüzdeki zamanda ortaya çıkacak toplumsal çatışmanın tek sebebi, bu günkü iktidar olacaktır!

DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “bu bir irade gaspıdır. Demokratik haklarının ivedilikle geri verilmesini gerekir” diyerek iktidarı uyarıyor…

Halkın tercini yok saymak, halkla çatışmayı göze almak demektir.

Baskı, şiddet ve çatışmanın gerekçesi olmak demektir…

Olacakları, “siyasetçi öngörüsü ve halkı koruyan duyarlılıkla” yapan Bakırhan’a iktidar kulak vermeli, aksini yaparsa, ülke de halkımız da ve kendisinin de zarar göreceğini bilmelidir…

Ortaya çıkacak kötü sonuçtan sadece ve sadece İktidar sorumlu olur!

AKP, artık Halkın iradesine el koymaktan, yok saymaktan ve bu çirkin oyunlardan vazgeçmelidir… Halkın demokratik yolla seçtiği kişileri keyfince görevden almamalıdır…

∗∗∗

Nitekim, hak hukuk ve adalete sahip çıkmakla görevli olan 28 il Baro Başkanlığı Hakkari Belediye Başkanı “Akış’ın görevden alınmasına tepki göstermiş ve bunun bir demokrasi ayıbı olduğunu ve hukuk devletinin temeli olan serbest seçim ve seçme seçilme hakkına da müdahale edildiğini” açıklamasını yapmıştır…

∗∗∗

Partili Cumhurbaşkanının benzeri kayyum uygulamalarına devam edileceği beyanı, ülkede demokrasi hak, hukuk ve özgürlüklerin kalmadığının, halka saygı, ahlak ve vicdanın ortadan kalktığının ve hazırlanan büyük bir planın uygulanacağının son duyurusudur…

Bu açıklama şunu gösteriyor ki, demokrasiyi sandık olarak gören iktidar, artık sandığa da itibar etmiyor…

Türkiye’de seçimin zaten anlamı yoktu, “sandık” denilerek yapılan aldatmacadan da vazgeçildiği açıklanıyor, dolayısıyla, “otokrasiden adım adım diktatörlüğe” yürüneceği sinyalleri verilmek isteniyor…

Yeni anayasa diye tutturulmasının gerekçesinin de bu olduğu artık bilinmeli…

Yani hedef, “Laik demokratik Sosyal Hukuk Devleti” yerine “şerri hükümlere bağlı ılımlı İslam ülkesinin” kurulması…

Ve Hanedan ve halifeliğe geri dönmek!

∗∗∗

İçişleri bakanlığı talimatıyla yapılan kayyum ataması, öncelikle evrensel hukuk ilkelerine ve anayasaya uygun değildir.

Ayrıca Yapılan;

Hakka hukuka siyasete ve ahlaka da sığmaz…

Hakkarilere büyük saygısızlıktır…

Kürtleri açıkça dışlamaktır…

İktidar eliyle yurttaşlarımızı ayrıştırmaktır…

Ülkeyi bölmenin alt yapısını hazırlamaktır…

Kaosun tek sebebi olmaktır…

Kısaca, halka ve Türkiye’ye ihanet etmek demektir…

Uyguladıkları baskıcı, yoksulluğu arttırıcı, yandaşı koruyucu, adil olmayan şımarık siyaset hataları iktidara güç kaybettirdi…

Ve önümüzdeki seçimlerde artık iktidardan düşeceği gerçeği, AKP yönetimini çılgına çevirdi…

∗∗∗

“Koltuktan kalkmamak için gerekirse Türkiye’yi yakmaya niyetli bu vahşi güruhun” artık iktidarda kalmaması gerekiyor…

Kaldırmak için “Toplumsal muhalefet ve CHP’ye “büyük görev düşüyor…