Kazananı olmayan savaş hemen bitirilmeli…

13 gündür ABD/İsrail iş birliğiyle binlerce insanın ölümüne neden olan vahşi savaş, Ortadoğu ve İran’ı cehenneme çevirdi. İnsanların öldürülmesinin yanı sıra dünya ekonomisi de petrol krizini yaşıyor. Sadece Petrole bağımlı ülkeler değil, petrol üreten ülkelerde bu savaş sonrası korkunç bir ekonomik kaosla karşı karşıya kalacaklarını biliyorlar. Üstelik, Trump’ın Netanyahu ile İran’da okulları, hastaneleri, yaşlı merkezlerini ve sivil halkı hunharca katletmesi, tarihe “insan kasapları” olarak geçmelerine neden olacaktır. Tıpkı Vietnam’da olduğu gibi…

***

Anımsanırsa; Soğuk Savaş döneminde, komünist Kuzey Vietnam ile anti-komünist Güney Vietnam arasında gerçekleşen ve üç milyondan fazla kişinin öldüğü kanlı bir vekalet savaşı yaşanmıştı. ABD’nin doğrudan saldırısına rağmen, 1975’te zafer Kuzey’in olmuştu. Böylece Güney Vietnam yenilmiş, ülke komünist yönetim altında birleşmişti. Yaklaşık 60.000 ABD askerinin öldüğü bu savaş sonrası, ABD her şeyini bırakarak hatta, askerlerinin tamamını dahi tahliye edemeden kaçmak zorunda kalmıştı. Unutmayalım ki, bu ağır yenilgi, ABD’nin siyasi yönetimi devirmişti. ABD’nin Vietnam’da yaptıkları ile bugün Ortadoğu’da yaşanan gerilim arasında bazı tarihsel benzerliklere dikkat çekmek gerekir. Vietnam Savaşı, büyük bir süper gücün, küçük ama kararlı bir direnişle karşılaştığında nasıl uzun ve yıpratıcı bir savaşın içine sürüklendiğini göstermesi açısında ABD’ye ders olmalıdır. Kaldı ki İran, küçük bir devlet değildir, zengin ve güçlüdür. Ayrıca Vietnam gibi yurtsever duyguları gelişmiş kadim bir ülkedir. ABD, Vietnam’da “komünizmin yayılmasını” engellemek için savaşa girmişti. Bu kez İran’da, “rejimi değiştirmek” adına savaş çıkardı. Ancak Vietnam savaşı, kısa sürede çok sert bir boyuta ulaştı.

ABD ordusu sadece konvansiyonel silahlar kullanmadı; napalm bombaları ve “Agent Orange” yani Portakal Gazı gibi kimyasal maddeler de kullandı. Kimyasal maddeleri,” Vietkong gerillalarının” saklanmasını engellemek amacıyla ormanları yok etmek için kullanıldı. Milyonlarca Vietnamlı bu ölümcül maddelere maruz kaldı ve yıllar sonra bile kanser, sakatlık ve doğum kusurları gibi ağır sağlık sorunları görüldü. Vietnam, ABD’nin canavarlığını teşhir etmek için, o kimyasallardan etkilenen kuşakların yaşam mücadelesini, sanatsal yaratılarıyla ülkelerine olan katkılarını büyük bir onur ve gururla oluşturdukları” yaşam kooperatiflerinde” sergiliyor.

Vietnam’daki gerçek şuydu: “ABD ordusu güçlüydü ama karşısında sabırlı ve uzun süre savaşmaya hazır bir halk vardı. Komünist gerilla Vietkong, ABD’nin büyük askeri gücüne rağmen bu savaşı kazandı. Ve, dünya tarihinde süper güçlerin her zaman istediğini yapamayacağını gösteren önemli bir ders verdi. İran savaşının akıbetini, bu tarihi Vietnam Savaşını hatırlayarak değerlendirmeliyiz. İran coğrafyası tıpkı Vietnam gibi işgal edilmesi zor olan bir ülkedir. Tarihin en eski devlet yönetimine sahiptir. Deneyimi ve bölgesel etkinliği çok güçlüdür ve bölgede müttefik milis grupları vardır. Şayet bu gerçekleri Trump göremezse, çıkardığı Ortadoğu savaşı sonrası kendisi de İsrail de çok büyük büyük zarar görür. ABD/İran savaşı uzadıkça, dünya için yeni bir dönemi başlatacak yıkımla karşılaşmak mümkün. Bu yeni dönemin başını, Rusya, Almanya, Çin, Japonya ve Hindistan’ın çekeceği düşünülmelidir. Petrol kriziyle birlikte üretimin azalacağı, özellikle gıda üretimindeki azalmanın ciddi bir açlık krizine dönüşeceği, yaşamsal krizlerin de dünyada kalıcı istikrarsızlığı getireceği görülmelidir…

***

Vietnam savaşı tarihin önemli bir uyarısıydı. Kendini dünyanın patronu sana zavallılar şunu iyi bilmelidir ki, önemli olan askeri güç değil, yurdunu seven halkın özgürlük direncidir. Direnen halklar, yemezler içmezler, ölümden korkmazlar, sonunda kazanırlar. Yaşadığımız Asya/Avrupa coğrafyasının ve bu coğrafyadan feyz almış insanların oluşturduğu kültür, bağımsızlığına dokunanın hakkından gelme becerisidir. Böyle bir anlayışın en önemli gücü liderliktir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Vietnam’ın kurtarıcısı Ho Chi Minh en büyük örneklerdir. İran savaşının hemen durdurulması gerekir. Savaşın bir cinayet cinneti olduğunu, Netanyahu’nun Gazze’de, Trump’ın İran’da yaptıklarıyla yeniden gördük…

Savaş yerine diplomasi ve müzakere en doğru yoldur. Liderler şunu akıllarından çıkarmamalıdır, “modern dünyada büyük savaşların kazananı yoktur!”