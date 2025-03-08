Kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz

BirGün Kadın Kolektifi

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, kadın hakları mücadelesinin önemine dikkat çekerek, son yıllarda artan gerici politikalar ve kadın haklarına yönelik tehditlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Moroğlu, kadınların eşitlik mücadelesinin sadece ekonomik ve toplumsal alanlarda değil, hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler açısından da büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Cumhuriyet devrimleri sayesinde kadınlar eğitimden çalışma hayatına, siyasetten sosyal yaşama kadar pek çok alanda önemli haklar kazandı. Ancak, son yıllarda bu haklara yönelik gerici yaklaşımlar ve politikalar artıyor” dedi.

Nazan Moroğlu

Moroğlu, Dünya Ekonomik Forumu’nun 2024 Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre Türkiye’nin 146 ülke arasında 127. sırada yer aldığına dikkat çekerek kadın istihdamının düştüğünü, eşit işe eşit ücret ilkesinin yok sayıldığını ve kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsiliyetinin yetersiz olduğunu belirtti.