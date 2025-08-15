Kazdağı Ekoloji Festivali beş yıl sonra yeniden

BirGün EGE

En son 2019 yılında gerçekleştirilen ve beş yıldır düzenlenemeyen Kazdağı Ekofestivali bu yıl yeniden düzenleniyor. 28-30 Ağustos’ta gerçekleşecek festivalin mekânı ise Olcay Çiftliği.

Ormanlık alanda, çamların altında çadırların kurulacağını açıklayan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, sabah sporlarının, söyleşilerin, panellerin, atölyelerin ve konserlerin yer aldığı Kazdağı Ekofestivaline kayıt ise derneğin ve Kazdağı Ekofestivali’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Festivalin bu yılki sloganı da, ‘Binbir Çiçek Binbir Kuş, Binbir Çeşit, Binbir Düş’ olarak duyuruldu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, “Yoga, quigong, yürüyüş gibi sporlarla güne başlayacak, ekosistem tanıma turu ile çevremizi tanıyacak, seramik, ekoprint, çarpana, sepet, ekmek, sabun, tütsü yapımı, aromaterapi, karikatür, samba ritm, tahta baskı gibi atölyelerde becerilerimizi geliştireceğiz. Şiir atölyesi, kitap söyleşileri, edebiyatta doğa gibi etkinliklerimiz de var.

Bu yıl çocuklar için özel bir sokağımız olacak. Tüm gün bu sokakta birbirleri ile oynayacak, atölyelere katılacak, becerilerini geliştirecekler. Akşamları müziğin tınıları ile ruhumuzu dinginleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanındaki yangınlar canımızı yakarken, içinde bulunduğumuz bu önemli süreçte, azami boyutta olacak yangın önlemlerimiz için hepinizin görev alacağına inanıyoruz.

Üç öğün yemek servisinin olduğu kamp alanımızda mutfağımız “sömürüsüz” olacak. Kayıt, program ve diğer detaylar için dernek ve Kazdağı Ekofestival sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın” denildi.