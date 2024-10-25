Kazdağları’nda Cengiz işgali

Aycan KARADAĞ

Cengiz Holding yüzde 79’u madenlere ruhsatlı Kazdağları’nda yeni maden ocakları açmak istiyor. Şirket, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde Halilağa Bakır Madeni projesi için harekete geçti.

Proje için verilen “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu” kararının iptali için açılan dava süreci Danıştay’da devam ederken şirket faaliyetlerini hızlandırdı. Proje için 14 Mart 2023 tarihinde “ÇED olumlu” kararı verildi. Karara karşı bölge halkı ve yaşam savunucuları dava açtı. Bilirkişi raporunun yurttaşlardan yana olmasına rağmen mahkeme, kararını şirketin lehine kullandı. Karar, Danıştay’a temyiz edildi. Süreç ise devam ediyor. Geçen günlerde şirket, Danıştay kararını beklemeden 100 dönümün üzerinde bir alanda şantiye inşaatına başladı. Diğer yandan da açık ocak alanı içerisinde kalan ormanlık alandaki ağaçlara işaretleme yaptığı öğrenildi. Bölgedeki yurttaşlar, 1 milyona yakın ağacın kesileceğini belirtti.

Öte yandan şirket, ÇED alanı içerisinde kalan tarım alanları ile ilgili olarak da kamulaştırma talebinde bulundu. Çanakkale Valiliği tarafından oluşturulan kamulaştırma komisyonu, tarlalarını satmayan köylüleri pazarlığa çağırdı. Köylüler pazarlığa gitmedi.

Cengiz Holding’in bir diğer projesi ise holdinge bağlı Truva Bakır Maden İşletmeleri A.Ş. tarafından yine aynı bölgede açılmak istenen Feldspat Ocağı. Proje için 3 Kasım 2023 tarihinde ÇED süreci başlatıldı. 14 Mayıs 2024 tarihinde ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Bölge halkı karara itiraz ederek dava açtı. Dava kapsamında 26 Ağustos 2024 tarihinde bilirkişi keşfi düzenlendi. Bilirkişi raporu henüz tamamlanmadı. Yaşam savunucuları, mevcut altın-bakır projesinin hemen bitişiğindeki bu projenin feldspat değil, yine altın-bakır madeni olduğunu belirtti.

Bölgede doğa talanına karşı mücadele eden ve Cengiz Holding’in iki projesine karşı yurttaşlarla beraber dava açan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan Ünal, “Cengiz’e ve tüm doğa talanı projelerine karşı mücadele ediyoruz. Adı ‘bakır’ olsa da aslında daha önceki proje dokümanlarından da bildiğimiz gibi hem ‘altın’ hem ‘bakır’ elde edilecek olan ‘Haliliağa Bakır Madeni Projesi’ne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Truva Bakır tarafından yapılmak istenen ikinci proje için bilirkişi raporunu bekliyoruz. Doğamızı korumaya devam edeceğiz. Kazdağları’nın üstü altından daha değerli” diye konuştu.

TEMA Vakfı’nın 2020 yılında Kazdağları yöresine ilişkin hazırladığı madencilik raporu bölgenin nasıl kuşatıldığını ortaya koymuştu. Raporda Biga Yarımadası ve Kuzey Ege’yi kaplayan 1 milyon 697 bin 62 hektarlık alan olarak tanımlanan Kaz Dağları Yöresinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden (MAPEG) elde edilen verilere göre 1 milyon 294 bin 335 hektarının ruhsatlandırıldığı belirtildi. Aktif ruhsatların yüzde 57’sinin işletme, yüzde 43’ünün arama ruhsatı statüsünde olduğu ifade edildi.