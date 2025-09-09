Keklik olmak!

Bugün, Atatürk ve arkadaşlarının büyük umut ve onurla kurdukları Türkiye’nin BİRİNCİ partisi CHP’nin, 102. yılı…

Bu gün, çağdaş, laik, demokratik, sosyal hukuk devletinde yaşamak hedefinde olan halkımızın yıllardır sahip çıktığı, Cumhuriyetin temel ilkelerinin koruyucusu, dünyanın saygıyla destek verdiği CHP’nin, 102. Onur yılını kutluyoruz…

Mustafa Kemal Atatürk’ün” CHP’nin temellerinin SİVAS Kongresinde atıldığını belirttiği “içindir ki, kuruluşunun 100 yılından itibaren CHP, 4/9 Eylül tarihlerini “Kuruluş haftası olarak coşku, duygusallık, vefa ve akılla “kutluyor… Bu tarihler içinde CHP, çok önemli etkinlikler yapıyor.

∗∗∗

Geçen yıl, tüzüğünü, bu yılda programını yeniden değerlendiren çalıştaylar düzenledi… Yani, Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşlarının hak ettikleri huzur, güven ve refah adına ne yapacaklarını teker teker açıkladı… Süreç içinde “Projelerini, planlarını, çözüm önerilerini” halka sunmaya devam edecek…

∗∗∗

Ekrem İmamoğlu,15.5 milyon yurttaşın oylarıyla CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildiği andan itibaren, AKP iktidarı koltuğunu kaybettiğini anlayarak maskesini çıkardı,gerçek yüzünü gösterdi… Artık pervasızca, CHP’nin halk arasındaki umut olmasını yok etmek için haksız, hukuksuz, etik kurallarını yok sayan, ahlaksızca tuzaklar kurarak Türkiye’yi germeye devam ediyorlar…

∗∗∗

Adli tatil sırasında Yargı, zorlanarak yaptığı çalışma sonrası İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulunu görevden aldı ve Gürsel Tekin ile 6 kişiyi Kayyum olarak atadı… Dün, tam da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Türkiye’nin aydınlık günlerini halka aktaracak olan örgüt sorumlularıyla yaptığı “çalıştay sırasında” Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl binasına geldi…

∗∗∗

İktidar, 38. Kurultaya büyük katkı sunduğunu düşündüğü İstanbul CHP İl Başkanlığı binasını, kayyum olarak atadığı Gürsel Tekin aracılıyla ele geçiremeye çalışmak istiyor… Gürsel Tekin, AKP iktidarının Koltukta kalmasını sağlamak için verilen görev gereği ,İl binasını ele geçirmek üzere Hükümetin verdiği güvenlik güçlerini kullandı…

∗∗∗

Tekin’in içeriye girişi binlerce polis gücüyle oldu… Siyah giysili, eli kalkanlı, orantısız güç kullanan kişiler ve üniformalı polisler, Gürsel Tekin’e yol açtılar… Güvenlik güçleri bina içinde partililere adeta düşman gibi saldırdılar, zor kullanarak ve gaz atılar…

Saldırı altında kalan kişiler, sade partililer, milletvekilleri ve CHP üst düzey yöneticileriydi… Tüm bu yaşatılanlar, İstanbul’un “16 Mart 1920 günü İtilâf Devletleri” tarafından işgali ve sonrasında yaşananları vahşeti hatırlattı…

AKP iktidarının koltukta kalmasını sağlamak adına yapılan bu vahşi işlem, Türkiye’nin ne hale geldiğini gösteriyor…

Pazar gecesinden beri, CHP’li sade partilerin cansiperane direnmesinin nedeni çok açık. CHP’nin misyonu, emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı veren bir kültürden geliyor…

Genlerini Kemal Kılıçdaroğlu değiştirmeye çalışmış olsa dahi “hala demokrasi, özgürlük, hak hukuk ve adaletten yana yurtsever genleri” taşıyan “aslan sosyal demokrat CHP’liler “çoğunlukta…

∗∗∗

“Baba evi CHP’ye” polisle gitmem diyen Gürsel Tekin, kendisinin kayyum olmasını iktidar değil de CHP’lilerin istediğini söylüyor… Kim bu CHP’liler? CHP ilkelerine inanmayan CHP’li olabilir mi? Kayyumu isteyen CHP’li değildir! Bunları söyleyerek gerçek CHP’lileri utanmadan zan altında bırakıyor…

∗∗∗

CHP sol bir partidir. İnsandan, Emekten yanadır. Özgürlük ve haklar için mücadele eder. Yurtseverdir.” Laik demokratik sosyal hukuk devleti” vizyonuna sahiptir… Her kademe de görev alanların “Seçilerek “gelmesinden yanadır” … Seçimle gelen, seçimle gider”” der! Kayyumlara karşıdır!

∗∗∗

CHP İstanbul İl Başkanlığına iktidar gücüyle Kayyum oturtulması, hukukun yok olduğunun, çok partili düzenin bittiğinin, yurttaşın can ve mal güvencesinin olmadığının somutlaşmasıdır… Laik demokratik sosyal hukuk devletinin AKP’nin eline geçtiğinin ve bundan böyle çağdaş olmaktan çıkarıldığının, hilafet ve hanedanlık yoluna girildiğinin bir kez daha ortaya çıkmasdır! Kurtuluş Savaşının başlamasının dönüm noktası İstanbul’un işgalidir…

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’de Samsun’da “Millî Mücadeleyi “resmen başlatması ve işgalcilere karşı acımasız olmasının nedeni, hak ve özgürlüklere yapılan ölümcül tehdittir…

“CHP’liyim!” diye böbürlenmek anlaşılan, halka, demokrasiye ve CHP’ye ihanet etmeyi engellemiyor! Çünkü,” yapaylığı profesyonelce uygulayanların,” onurluyuz beni satın alamazsınız,” demesine aldanmayın. Onu belki satın alamazsınız. Ama kiralayabilirsiniz!”

Şu iyi bilinmeli ki, “her toplumda kendi ırkına ihanet eden bir keklikler bulunur…”